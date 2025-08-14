augusztus 14., csütörtök

4 órája

Ha ezt megvette, azonnal vigye vissza! Rákkeltő anyag oldódhat ki belőle!

Címkék#konyhai eszköz#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#termékvisszahívás

A fogyasztóvédelmi hatóság termékvisszahívást rendelt el. Amennyiben megvásárolta, mutatjuk, mit kell tennie az érintett árucikkel.

Baon.hu

Közkedvelt üzletlánc termékének visszahívását rendelték el, mert abból határértéket meghaladó primer aromás aminok kioldódását mutatták ki.

Termékvisszahívás a Tedi egyik termékére
Termékvisszahívás: ha megvette, azonnal vigye vissza!
Forrás: https://nkfh.gov.hu/

A TEDi Árukereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott habkanál megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.

Mint írják, a cég a hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát, úgy mint a megsemmisítését vagy elszállítását a fogyasztóvédelmi hatóság nyomon követi.

A termékvisszahívásban érintett árucikk adatai:

Termék megnevezése: Habkanál

Vonalkód: 82019001001000000200

Értékesítési időszak: 2023.12.19-től 2025.06.13-ig

Termékvisszahívás oka: primer aromás amin kioldódás

Miért veszélyes a primer aromás amin?

A primer aromás aminok (PAA) szerves vegyületek, melyek élelmiszerbe kerülve rákkeltő, karcinogén hatásúak lehetnek. Az aminok felhasználása széleskörű műanyaggyártásban, festékgyártásban, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok (például: műanyag eszközök, csomagolóanyagok) előállítása során használják. Az élelmiszerekbe a velük érintkezésbe kerülő anyagokból kerülhetnek át a PAA-k, például papír csomagolóanyagok feliratához használt tintából kioldódva.

A hatóság fokozottan felhívja a vásárlók figyelmét, hogy amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékeket megvásárolták, azt a továbbiakban ne használják és vigyék vissza a boltba!

 

 

