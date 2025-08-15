augusztus 15., péntek

1 órája

Mérgező nehézfémek kerültek a népszerű termékbe, súlyos tüneteket okozhat, ha valaki iszik belőle

A hétköznapi és az ünnepi asztal díszei is bátran lehetnének a virágmintás poharak. Hangsúlyozottan azonban tényleg csak dísznek valók, ugyanis italfogyasztásra alkalmatlanok. Súlyos probléma miatt elrendelte a termékvisszahívást a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Mester-Horváth Nikolett

A hatósági ellenőrzés során Lengyelországban olyan Kínából származó virágmintás üvegpoharat vizsgáltak, amelyből a megengedettnél magasabb szintű ólom és kadmium oldódott ki. A jelentés szerint ez a termék Németországon keresztül eljutott a hazai TEDi üzletekbe is. Elrendelték a termékvisszahívást – adta hírül a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Termékvisszahívást rendeltek el ezekre a poharakra
Ezekre a poharakra rendelték el a termékvisszahívást
Fotó: nkfh.gov.hu

Mint írják, a TEDi Árukereskedelmi Kft. a hatósággal együttműködve saját hatáskörben megtette a szükséges lépéseket: kivonta a kifogásolt tételeket a forgalomból és visszahívást kezdeményezett a fogyasztók felé. Az elvégzett intézkedéseket, valamint a visszahívott termékek további sorsát – megsemmisítést vagy elszállítást – a hatóság nyomon követi.

A termékvisszahívással érintett árucikkek

  • S_Pohár 250ml 3 darabos (vonalkód: 19890001011000000300)
  • S_Pohár 280ml 3 darabos (vonalkód: 11438001011000000300)
  • S_Pohár 310ml 3 darabos (vonalkód: 41677001011000000300)

Az érintett termékeket 2025. január 23. és július 2. között értékesítették. Az importőr a német TEDi GmbH & Co.KG.

Súlyos egészségkárosító hatások

A fogyasztóvédelmi hatóság tájékoztatása szerint az ólom és kadmium természetes módon is előfordulhatnak a talajban és vízben, de ipari tevékenység révén is bekerülhetnek az élelmiszerekbe és tárgyakba. Mindkét nehézfém mérgező, hosszú távon károsíthatja az idegrendszert, a vesét és más szerveket, továbbá növeli a rák kialakulásának kockázatát.

Kérik a fogyasztókat, hogy amennyiben a fent megjelölt azonosítókkal rendelkező termékeket vásárolták meg, ne használják tovább azokat!

 

 

