Különös zsákmányt fogott egy gólya, életveszélyes betegséget okozó terméket hívtak vissza

Összegyűjtöttük, mely hírekre kattintottak a legtöbbet olvasóink az előző héten. Köztük van a kunfehértói kettős gyilkosság híre, írtunk több termékvisszahívásról is, illetve betekintettünk a fix 3 százalékos lakáshitel részleteibe is.

Több termék esetében is elrendelték a termékvisszahívást

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Élősködők lepték el a sajtokat, azonnali termékvisszahívást rendelt el a hatóság

Újabb riasztást adott ki a hatóság. Meg ne egye, ha ilyet vásárolt! Mutatjuk, milyen élelmiszerre rendeltek el termékvisszahívást.

Meglepő zsákmányt ejtett egy gólya, videó is készült a ritka pillanatról

A fehér gólya étrendje jóval változatosabb, mint hinnénk. Most egy ritka pillanatot örökítettek meg: nyúllal a csőrében sétált Akasztón egy gólya.

Nem számít a saját ingatlan, ilyen feltételek mellett tulajdonosként is felvehető a fix 3 százalékos lakáshitel

A fix 3 százalékos lakáshitel részleteibe jobban betekintve, az ingatlanrésszel rendelkezők helyzetét vizsgáljuk meg. Milyen lehetőségeik vannak a tulajdonosoknak az Otthon Start Programban?

Ha ezt megvette, azonnal vigye vissza! Rákkeltő anyag oldódhat ki belőle!

A fogyasztóvédelmi hatóság termékvisszahívást rendelt el. Amennyiben megvásárolta, mutatjuk, mit kell tennie az érintett árucikkel.

Kiderültek a kunfehértói dráma részletei, ez történt, mielőtt a férfi megölte feleségét, majd magával is végzett

Borzalmas tragédia történt Kunfehértón. A helyiek nem tudják, mi állhat a kettős gyilkosság hátterében.