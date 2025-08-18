Különös zsákmányt fogott egy gólya, életveszélyes betegséget okozó terméket hívtak vissza

augusztus 18., hétfő

Összeszedtük a 33. hét legolvasottabb cikkeit. Olvashat arról, hogy azonnali termékvisszahívást rendelt el a hatóság, megírtuk, hogy meglepő zsákmányt ejtett egy gólya, melyről videó is készült, illetve egy borzalmas kettős gyilkosság részleteire is fény derült.

Digner Brigitta

Összegyűjtöttük, mely hírekre kattintottak a legtöbbet olvasóink az előző héten. Köztük van a kunfehértói kettős gyilkosság híre, írtunk több termékvisszahívásról is, illetve betekintettünk a fix 3 százalékos lakáshitel részleteibe is.

termékvisszahívást rendelt el a hatóság
Több termék esetében is elrendelték a termékvisszahívást
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Élősködők lepték el a sajtokat, azonnali termékvisszahívást rendelt el a hatóság

Újabb riasztást adott ki a hatóság. Meg ne egye, ha ilyet vásárolt! Mutatjuk, milyen élelmiszerre rendeltek el termékvisszahívást.

Meglepő zsákmányt ejtett egy gólya, videó is készült a ritka pillanatról

A fehér gólya étrendje jóval változatosabb, mint hinnénk. Most egy ritka pillanatot örökítettek meg: nyúllal a csőrében sétált Akasztón egy gólya.

Nem számít a saját ingatlan, ilyen feltételek mellett tulajdonosként is felvehető a fix 3 százalékos lakáshitel

A fix 3 százalékos lakáshitel részleteibe jobban betekintve, az ingatlanrésszel rendelkezők helyzetét vizsgáljuk meg. Milyen lehetőségeik vannak a tulajdonosoknak az Otthon Start Programban?

Ha ezt megvette, azonnal vigye vissza! Rákkeltő anyag oldódhat ki belőle!

A fogyasztóvédelmi hatóság termékvisszahívást rendelt el. Amennyiben megvásárolta, mutatjuk, mit kell tennie az érintett árucikkel.

Kiderültek a kunfehértói dráma részletei, ez történt, mielőtt a férfi megölte feleségét, majd magával is végzett

Borzalmas tragédia történt Kunfehértón. A helyiek nem tudják, mi állhat a kettős gyilkosság hátterében.

 

 

