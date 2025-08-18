1 órája
Különös zsákmányt fogott egy gólya, életveszélyes betegséget okozó terméket hívtak vissza
Összeszedtük a 33. hét legolvasottabb cikkeit. Olvashat arról, hogy azonnali termékvisszahívást rendelt el a hatóság, megírtuk, hogy meglepő zsákmányt ejtett egy gólya, melyről videó is készült, illetve egy borzalmas kettős gyilkosság részleteire is fény derült.
Élősködők lepték el a sajtokat, azonnali termékvisszahívást rendelt el a hatóság
Újabb riasztást adott ki a hatóság. Meg ne egye, ha ilyet vásárolt! Mutatjuk, milyen élelmiszerre rendeltek el termékvisszahívást.
Meglepő zsákmányt ejtett egy gólya, videó is készült a ritka pillanatról
A fehér gólya étrendje jóval változatosabb, mint hinnénk. Most egy ritka pillanatot örökítettek meg: nyúllal a csőrében sétált Akasztón egy gólya.
Nem számít a saját ingatlan, ilyen feltételek mellett tulajdonosként is felvehető a fix 3 százalékos lakáshitel
A fix 3 százalékos lakáshitel részleteibe jobban betekintve, az ingatlanrésszel rendelkezők helyzetét vizsgáljuk meg. Milyen lehetőségeik vannak a tulajdonosoknak az Otthon Start Programban?
Ha ezt megvette, azonnal vigye vissza! Rákkeltő anyag oldódhat ki belőle!
A fogyasztóvédelmi hatóság termékvisszahívást rendelt el. Amennyiben megvásárolta, mutatjuk, mit kell tennie az érintett árucikkel.
Kiderültek a kunfehértói dráma részletei, ez történt, mielőtt a férfi megölte feleségét, majd magával is végzett
Borzalmas tragédia történt Kunfehértón. A helyiek nem tudják, mi állhat a kettős gyilkosság hátterében.
Hullámvasútra ültet minket az időjárás, gyorsan pulcsira cserélhetjük majd a strandruhát