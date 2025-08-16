Ezeket a termékeket sürgősen távolítsa el otthonából! Idegkárosodást és vetélését is okozhatnak

Egy közkedvelt üzletlánc két árucikkét és a sokak által kedvelt tehén- és kecskesajtokat is veszélyesnek találta a fogyasztóvédelmi hatóság. Azonnal termékvisszahívást rendeltek el minden esetben. Súlyos, életveszélyes egészségügyi kockázatot jelent a használatuk, fogyasztásuk – figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Augusztus második hetében is több termékvisszahívást rendeltek el

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A termékvisszahívásban érintett árucikk

Egy habkanál is lehet veszélyes

Az NKFH közleménye szerint a TEDi Árukereskedelmi Kft. által forgalmazott habkanálban a határértéket meghaladó primer aromás aminok kioldódását mutatták ki.

Termék megnevezése: Habkanál

Vonalkód: 82019001001000000200

Értékesítési időszak: 2023.12.19-től 2025.06.13-ig

A primer aromás aminok (PAA) szerves vegyületek, melyek élelmiszerbe kerülve rákkeltő, karcinogén hatásúak lehetnek.

Van, hogy a pohár csak díszletnek jó

Az üzletlánc egy másik terméke esetében is kezdeményezték a visszahívást. A megengedettnél magasabb szintű ólom és kadmium oldódott ki ugyanis ezekből a virágmintás üvegpoharakból:

S_Pohár 250 ml 3 darabos (vonalkód: 19890001011000000300),

S_Pohár 280 ml 3 darabos (vonalkód: 11438001011000000300),

S_Pohár 310 ml 3 darabos (vonalkód: 41677001011000000300)

A fogyasztóvédelmi hatóság közlése alapján ezek a nehézfémek mérgezők, hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, továbbá növelik a rák kialakulásának kockázatát.

A finom sajtok nagy bajt csinálhatnak

A héten vontak ki a forgalomból mikrobiológiai szennyeződés miatt három sajtot is.

A Buche chevre la belle du bocage 1 kilogrammos kiszerelésű,

az Everyday márkájú Camembert,

valamint a Cam.pere alexandre boite bois 240grammx12-es kiszerelésű árucikkek kerültek le a boltok polcairól.

Olyan kórokozó baktériumot tartalmaznak, amely liszteriózis néven ismert megbetegedést okozhat. A csecsemők, várandósok, illetve legyengült immunrendszerű személyek esetében súlyos, akár életveszélyes lefolyású betegséghez vezethet. Agyhártyagyulladást, vetélést, koraszülést vagy az újszülött fertőződését okozhatja.