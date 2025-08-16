augusztus 16., szombat

Fogyasztóvédelem

36 perce

Ezeket a termékeket sürgősen távolítsa el otthonából! Idegkárosodást és vetélését is okozhatnak

#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#NKFH#termékvisszahívás

Szinte nem telik el úgy hét, hogy ne derüljön ki egyes árucikkekről, hogy valamilyen súlyos probléma miatt veszélyes a fogyasztásuk vagy a használatuk. Augusztus második hetében is több termékvisszahívást rendelt el a hatóság.

Mester-Horváth Nikolett

Egy közkedvelt üzletlánc két árucikkét és a sokak által kedvelt tehén- és kecskesajtokat is veszélyesnek találta a fogyasztóvédelmi hatóság. Azonnal termékvisszahívást rendeltek el minden esetben. Súlyos, életveszélyes egészségügyi kockázatot jelent a használatuk, fogyasztásuk – figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Termékvisszahívást rendeltek több boltban kapható konyhai eszközre és élelmiszerre is
Augusztus második hetében is több termékvisszahívást rendeltek el
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A termékvisszahívásban érintett árucikk 

Egy habkanál is lehet veszélyes

Az NKFH közleménye szerint a TEDi Árukereskedelmi Kft. által forgalmazott habkanálban a határértéket meghaladó primer aromás aminok kioldódását mutatták ki.

  • Termék megnevezése: Habkanál
  • Vonalkód: 82019001001000000200
  • Értékesítési időszak: 2023.12.19-től 2025.06.13-ig

A primer aromás aminok (PAA) szerves vegyületek, melyek élelmiszerbe kerülve rákkeltő, karcinogén hatásúak lehetnek.

Van, hogy a pohár csak díszletnek jó

Az üzletlánc egy másik terméke esetében is kezdeményezték a visszahívást. A megengedettnél magasabb szintű ólom és kadmium oldódott ki ugyanis ezekből a virágmintás üvegpoharakból:

  • S_Pohár 250 ml 3 darabos (vonalkód: 19890001011000000300),
  • S_Pohár 280 ml 3 darabos (vonalkód: 11438001011000000300),
  • S_Pohár 310 ml 3 darabos (vonalkód: 41677001011000000300)

A fogyasztóvédelmi hatóság közlése alapján ezek a nehézfémek mérgezők, hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, továbbá növelik a rák kialakulásának kockázatát.

A finom sajtok nagy bajt csinálhatnak

A héten vontak ki a forgalomból mikrobiológiai szennyeződés miatt három sajtot is. 

  • A Buche chevre la belle du bocage 1 kilogrammos kiszerelésű,
  • az Everyday márkájú Camembert, 
  • valamint a Cam.pere alexandre boite bois 240grammx12-es kiszerelésű árucikkek kerültek le a boltok polcairól.

Olyan kórokozó baktériumot tartalmaznak, amely liszteriózis néven ismert megbetegedést okozhat. A csecsemők, várandósok, illetve legyengült immunrendszerű személyek esetében súlyos, akár életveszélyes lefolyású betegséghez vezethet. Agyhártyagyulladást, vetélést, koraszülést vagy az újszülött fertőződését okozhatja.

Az érintett vállalkozások az NKFH-val szoros együttműködésben, saját hatáskörben azonnali intézkedéseket hoztak. Gondoskodtak a kifogásolt tételek visszahívásáról. Az elvégzett intézkedéseket, valamint a visszahívott termékek további sorsát – megsemmisítést vagy elszállítást – a hatóság nyomon követi.

Dobja ki őket

Az NKFH minden termék esetében arra kér a fogyasztókat, hogy amennyiben a fent megjelölt azonosítókkal rendelkező termékeket vásárolták meg, ne fogyasszák el és ne használják tovább azokat!

 

 

