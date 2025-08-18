1 órája
Súlyos sérüléseket okozhat ez a jutalomfalat, azonnal visszahívták a terméket
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint a Decathlon üzletlánc kivonta a forgalomból egyik árucikkét rendelt el. A termékvisszahívás oka, hogy egy népszerű lovaknak szánt jutalomfalatban idegen anyag jelenlétét mutatták ki.
A Nébih és a Decathlon közös közleménye szerint a Fouganza (Fougatreats) márkájú, természetes alapanyagokból készült, préselt jutalomfalat kizárólag meghatározott tételei érintettek. Az érintett termékeket semmiképpen nem szabad állatoknak adni. Mutatjuk a termékvisszahívás részleteit.
Termékvisszahívás a Decathlonnál
A visszahívás a Fouganza (Fougatreats) márkájú, természetes alapanyagokból készült préselt jutalomfalatra vonatkozik, amelyet lovak jutalmazására szántak. A probléma oka az idegen anyag jelenléte, melyek lenyelés esetén súlyos sérülést okozhatnak a lovaknak vagy a póniknak.
- Természetes alapanyagokból készült, préselt jutalomfalat lovak jutalmazására. Eper, fügével, gyermekláncfűvel és lucernával 3 kilogrammos kiszerelésben
Tételszám: 25078, Minőségmegőrzési idő: 2026.02.21.
Tételszám: 25078, Minőségmegőrzési idő: 2026.03.08.
Tételszám: 25080, Minőségmegőrzési idő: 2026.02.21.
Tételszám: 25099, Minőségmegőrzési idő: 2026.02.21.
- Természetes alapanyagokból készült, préselt jutalomfalat ló jutalmazására. Lucernával és gyermekláncfűvel 3 kilogrammos kiszerelésben
Tételszám: 25056, Minőségmegőrzési idő: 2026.02.18.
Mit tehetnek a vásárlók?
Az érintett termékeket a Decathlon üzletekben visszaveszik, a vételárat pedig teljes egészében megtérítik. Az üzletlánc hivatalos honlapján részletes információ is elérhető a termékvisszahívás kapcsán.
Csak bizonyos termékekre vonatkozik
A termékvisszahívás kizárólag a közleményben szereplő azonosító adatokkal megegyező termékre vonatkozik. Más termékeket a bejelentés nem érint, ezért a vásárlóknak javasolt ellenőrizniük a megvásárolt jutalomfalat azonosító adatait.