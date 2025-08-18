augusztus 18., hétfő

Veszélyes

1 órája

Súlyos sérüléseket okozhat ez a jutalomfalat, azonnal visszahívták a terméket

Címkék#Decathlon#ló#jutalomfalat#termékvisszahívás

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint a Decathlon üzletlánc kivonta a forgalomból egyik árucikkét rendelt el. A termékvisszahívás oka, hogy egy népszerű lovaknak szánt jutalomfalatban idegen anyag jelenlétét mutatták ki.

Orosz Fanni Flóra

A Nébih és a Decathlon közös közleménye szerint a Fouganza (Fougatreats) márkájú, természetes alapanyagokból készült, préselt jutalomfalat kizárólag meghatározott tételei érintettek. Az érintett termékeket semmiképpen nem szabad állatoknak adni. Mutatjuk a termékvisszahívás részleteit.

azonnal elrendelték a termékvisszahívást
A termékvisszahívás oka, hogy egy népszerű lovaknak szánt jutalomfalatban idegen anyag jelenlétét mutatták ki
Forrás: portal.nebih.gov.hu

Termékvisszahívás a Decathlonnál

A visszahívás a Fouganza (Fougatreats) márkájú, természetes alapanyagokból készült préselt jutalomfalatra vonatkozik, amelyet lovak jutalmazására szántak. A probléma oka az idegen anyag jelenléte, melyek lenyelés esetén súlyos sérülést okozhatnak a lovaknak vagy a póniknak.

  • Természetes alapanyagokból készült, préselt jutalomfalat lovak jutalmazására. Eper, fügével, gyermekláncfűvel és lucernával 3 kilogrammos kiszerelésben

Tételszám: 25078, Minőségmegőrzési idő: 2026.02.21.

Tételszám: 25078, Minőségmegőrzési idő: 2026.03.08.

Tételszám: 25080, Minőségmegőrzési idő: 2026.02.21.

Tételszám: 25099, Minőségmegőrzési idő: 2026.02.21.

  • Természetes alapanyagokból készült, préselt jutalomfalat ló jutalmazására. Lucernával és gyermekláncfűvel 3 kilogrammos kiszerelésben

Tételszám: 25056, Minőségmegőrzési idő: 2026.02.18.

Mit tehetnek a vásárlók?

Az érintett termékeket a Decathlon üzletekben visszaveszik, a vételárat pedig teljes egészében megtérítik. Az üzletlánc hivatalos honlapján részletes információ is elérhető a termékvisszahívás kapcsán.

Csak bizonyos termékekre vonatkozik

A termékvisszahívás kizárólag a közleményben szereplő azonosító adatokkal megegyező termékre vonatkozik. Más termékeket a bejelentés nem érint, ezért a vásárlóknak javasolt ellenőrizniük a megvásárolt jutalomfalat azonosító adatait.

 

 

