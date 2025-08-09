augusztus 9., szombat

Oktatás

40 perce

Indul a technikus képzés a Váriban, megváltoztatják az iskola nevét

#Kiskunhalasi Szakképzési Centrum#vegyésztechnikusi képzés#Vári Szabó István Szakképző Iskola és Kollégium

Szeptembertől mint technikum működik tovább a Vári Szabó István Szakképző Iskola és Kollégium, adta hírül a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum (KSZC). Az intézmény főigazgatója a technikus képzés elindításáról korábban beszélt már részletesen beszélt az iskola jubileumi ünnepségén.

Pozsgai Ákos

Papp Gyula főigazgató, akkor még csak mint lehetőségről beszélt, mostanra azonban már a szükséges egyeztetések, engedélyezések jelentős része lezajlott. A KSZC honlapján elérhető közlemény szerint a szakképzési centrum minden intézményében elérhető lesz a technikus képzés.

technikus képzés indul Halason, változások a Váriban,
Technikus képzés indul a Váriban
Fotó: Pozsgai Ákos / archív-felvétel

A korábbi időszakban a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum többi intézményénél is megoldották, hogy a technikus képzés bevezetése után az intézmény neve is megváltozzon. A rendszeren belül a Vári maradt meg szakképző intézményként, időközben a Váriban is meghirdették a technikusok képzését, így elindították azt az eljárást, amely lehetővé teszi, hogy az intézmény nevében is jelenjen meg ez a képzési forma.

Már ősszel indul a technikus képzés

Így szeptember elsejétől Vári Szabó István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium lesz a teljes neve a dinamikusan fejlődő halasi iskolának.

Első körben a közlekedés és az építőipari ágazatban lesz elérhető a technikus képzés. A Dékáni Technikum esetében a honvédelem, rendészet, egészségügy, szépészet a fő irány, a Várinál a technikusok tekintetében is szeretnének több lehetőséget biztosítani az ide jelentkezőknek. Hamarosan bővítik az intézmény nevét a Vári Szabó István Szakképző Iskola és Kollégium homlokzatán.

 

