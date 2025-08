Szédítő magasságban ragadnak festőecsetet, hazánkban ezt nagyon kevesen vállalják be

Kalocsától délre végeznek éppen a szakemberek korrózióvédelmi festést a magasban. Az MVM For you oldala egy videót is megosztott Facebook-on arról, hogy hogyan történik a távvezetékek festése az elképesztően magas részein az építményeknek.

Korrózióvédelmi festést végeznek a távvezetékeken

Forrás: MVM XPert Zrt.

A távvezetékek festése cseppet sem átlagos munka

Döbbenetes, hogy néhány szakembernek nem okoz gondot olyan magasságokban dolgozni, aminek már a gondolata is félelmet kelt.

Kalocsától délre a Duna két partján végeztek az MVM XPert Zrt. szakemberei korrózióvédelmi festést, a 87 méter magas távvezetéki oszlopokon, az MVM Démász megbízásából. A művelet közben rengeteg festék fogyott el, az MVM For you bejegyzése alapján eddig 5,4 tonna festéket használtak fel. A videón láthatjuk, ahogy a szakemberek pontos odafigyeléssel, borzasztó magasságokban végzik munkájukat.