augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Beruházás

1 órája

Baján sportuszoda, Izsákon és Kunszentmiklóson tanuszoda épül a jövőben

Címkék#beruházás#tanuszoda#kormányhatározat#sportuszoda

Folytatódik a tanuszoda-építési program Magyarországon. Az erről szóló kormányhatározat szerint 41 uszoda építését és bővítését célzó projekt indul a következő öt évben. Bács-Kiskun vármegyében három településen – Baján, Kunszentmiklóson és Izsákon – épülhet új tanuszoda és sportuszoda.

Vajda Piroska

Az úszósportok magyar kiválóságai sorra érik el a csúcshelyezéseket a világversenyeken, és az úszás tömegeket mozgat meg Magyarországon. Ezt már eddig is tanuszodák sorának építésével ösztönözte a kormány, és a következő évtized tervezett beruházásait tartalmazó kormányhatározatból kiderül: folytatni kívánják ezt az erőfeszítést, sőt kiterjeszteni. A 41 beruházás zöme vidéken indul a 2030-ig terjedő időszakban és a rájuk fordítható összeg megközelíti a 270 milliárd forintot – írja a Világgazdaság. Folytatódik a tanuszoda-építési program.

tanuszoda és sportuszoda épül, beruházások Bács-Kiskunban,
Tanuszoda és sportuszoda épül Bács-Kiskunban
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Uszoda a magyaroknak: akár több tízmilliárdos projektek

Az induló projekteket három minisztérium felügyeli. A tisztán tanuszodák építését célzó beruházások zöméért Pintér Sándor belügyminisztériuma a felelős, ezeknek az összege egyenként legfeljebb hárommilliárd forint, és a milliárdos nagyságrendet szinte mind eléri.

A komplex, egyéb fejlesztéseket is tartalmazó többi beruházás felügyeletén a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium osztozik a Honvédelmi Minisztériummal, amelynek élén Szalay-­Bobrovniczky Kristóf áll.

Két tanuszoda és egy sportuszoda vármegyénkben

Az egyes projektek értéke a néhány százmillió forinttól a több tízmilliárdig terjed. A legnagyobb beruházások között van a bajai sportuszoda és élményfürdő megvalósítása, ami 55,8 milliárd forintba kerül.

Tanuszoda épül a vármegyénkben Izsákon 3 milliárd forint és Kunszentmiklóson 1,5 milliárd forint értékben.

 

