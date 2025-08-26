2 órája
Baján sportuszoda, Izsákon és Kunszentmiklóson tanuszoda épül a jövőben
Folytatódik a tanuszoda-építési program Magyarországon. Az erről szóló kormányhatározat szerint 41 uszoda építését és bővítését célzó projekt indul a következő öt évben. Bács-Kiskun vármegyében három településen – Baján, Kunszentmiklóson és Izsákon – épülhet új tanuszoda és sportuszoda.
Az úszósportok magyar kiválóságai sorra érik el a csúcshelyezéseket a világversenyeken, és az úszás tömegeket mozgat meg Magyarországon. Ezt már eddig is tanuszodák sorának építésével ösztönözte a kormány, és a következő évtized tervezett beruházásait tartalmazó kormányhatározatból kiderül: folytatni kívánják ezt az erőfeszítést, sőt kiterjeszteni. A 41 beruházás zöme vidéken indul a 2030-ig terjedő időszakban és a rájuk fordítható összeg megközelíti a 270 milliárd forintot – írja a Világgazdaság. Folytatódik a tanuszoda-építési program.
Uszoda a magyaroknak: akár több tízmilliárdos projektek
Az induló projekteket három minisztérium felügyeli. A tisztán tanuszodák építését célzó beruházások zöméért Pintér Sándor belügyminisztériuma a felelős, ezeknek az összege egyenként legfeljebb hárommilliárd forint, és a milliárdos nagyságrendet szinte mind eléri.
A komplex, egyéb fejlesztéseket is tartalmazó többi beruházás felügyeletén a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium osztozik a Honvédelmi Minisztériummal, amelynek élén Szalay-Bobrovniczky Kristóf áll.
Két tanuszoda és egy sportuszoda vármegyénkben
Az egyes projektek értéke a néhány százmillió forinttól a több tízmilliárdig terjed. A legnagyobb beruházások között van a bajai sportuszoda és élményfürdő megvalósítása, ami 55,8 milliárd forintba kerül.
Tanuszoda épül a vármegyénkben Izsákon 3 milliárd forint és Kunszentmiklóson 1,5 milliárd forint értékben.
