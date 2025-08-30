Új színek, új lendület: megszépült tantermekkel indul a tanév Pálmonostorán – galériával

A pálmonostorai Gárdonyi Géza Általános Iskola tanévnyitóján az első osztályosok ünnepi műsora után Cseszkóné Csernák Anita, az intézmény igazgatója köszöntötte a megjelent diákokat és szülőket. Ünnepi beszédében kiemelte: „Belesett az ősz, s vele a gondolat, hogy újra indul az iskola. S, hogy mit hoz és mit visz el, az még titokzatos számunkra, de az biztos, hogy egy új teremtés reggele előtt állunk.”

Fotó: Vajda Piroska

Az igazgatónő hangsúlyozta, hogy a nyári szünet alatt sem állt meg az élet az iskolában. A pedagógusok és a szülők közösen álmodtak, terveztek, majd kemény munkával valósították meg az új tantermek kialakítását.

Játékos udvar, vidám falak, tiszta terek

A megújulás első lépése az iskolaudvaron kezdődött, ahol Juhász László és Tolnai Ottó színes játékokat festettek a forró nyári napokon, hogy a gyerekeket játékos, izgalmas tér fogadhassa a szünetekben. Eközben bent is megindult a változás. Kollégák saját kezűleg festették ki az iskola folyosóit sárga és zöld színek kombinációjával, új hangulatot teremtve.

A legnagyobb átalakítás azonban a tantermekben zajlott: három osztályterem teljes festése, a linóleumpadlók cseréje, új árnyékolók, rolók, függönyök beszerzése történt meg. A 40 éves burkolatokat nyugdíjba küldték, helyüket új, modern felületek vették át.

A köszönetről és a háláról szólt a tanévnyitó

Az iskolaigazgató kiemelt köszönetet mondott mindazoknak a szülőknek, akik önzetlen munkájukkal vagy anyagi támogatásukkal hozzájárultak a felújításhoz.

A tanévnyitó során külön is elismerésben részesültek azok a szülők, akik a jótékonysági bálak szervezésében és a közösség aktív mozgatásában is élen járnak. Az igazgatónő köszönetet mondott minden pedagógusnak, aki a szünidő alatt idejét és energiáját nem sajnálva dolgozott a tantermek szépítésén – a festéstől a takarításon át a berendezések áthelyezéséig.

Háttérben a támogatók: anyagi források több csatornából

Cseszkóné Csernák Anita elmondta, a megújulás több mint 1,3 millió forintos költségét három fő forrásból sikerült fedezni:

A Kecskeméti Tankerületi Központ támogatást nyújtott festékek és alapanyagok beszerzésére.

A szülői közösség közel 850 ezer forinttal járult hozzá a fejlesztésekhez, amelyből többek között új függönykarnisok, árnyékolók, asztalterítők és egy teljes padlófelújítás valósult meg.

Az őszi és adventi sütivásárok bevételeiből az alsós tantermek új árnyékolói készülhettek el.

Az igazi változások mindig közösen születnek

A pálmonostorai Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói és pedagógusai számára az idei tanév nemcsak a tudásról, hanem az összefogás erejéről is szól. A közös munka és a szülők önzetlen segítsége révén nemcsak a tantermek, hanem a közösség is megújult. Az új tanév kezdetével egy friss, inspiráló környezetben vághatnak neki a diákok a tudás útjának, miközben mindenki számára egyértelművé válik: az igazi változások mindig közösen születnek – hangzott el a tanévnyitón.