augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Iskola

37 perce

Kiderült a 2025/2026-os tanév rendje: szünetek, hosszú hétvégék és minden fontos dátum egy helyen

Címkék#iskola#szünetek#menetrend

Sok család már most kíváncsian várja, hogyan alakulnak a következő év fontos dátumai. A 2025/2026-os tanév időbeosztása meghatározza az iskolai szüneteket, a beiratkozást és a hosszú hétvégéket is.

Kovács Alexandra

Megjelent a 2025/2026-os tanév rendjéről szóló rendelet, amely pontosan meghatározza az iskolai év kezdő és záró időpontját, valamint a szünetek és beiratkozások legfontosabb dátumait. A tanulók, szülők és pedagógusok számára így már most tervezhetővé válik az előttünk álló tanév.

új tanévet kezdenek a diákok, mennek az iskolába
Íme a 2025/2026-os tanév rendje
Fotó: Havran Zoltán / Illusztráció

A tanév kezdete és vége

A tanév a nevelési-oktatási intézményekben 2025. szeptember 1-jén, hétfőn indul, és 2026. június 19-én, pénteken zárul. Összesen 181 tanítási napot kell teljesíteni.

A végzős évfolyamok esetében a tanév korábban ér véget:

  • a középiskolások számára 2026. április 30-án (csütörtökön),
  • a részszakmára felkészítő szakiskolai képzésben tanulóknak pedig 2026. május 29-én (pénteken).

Az első félév és az értesítések

Az első félév 2026. január 23-ig tart. Az iskolák január 30-ig kötelesek tájékoztatni a diákokat és szüleiket a félévi tanulmányi eredményekről.

Az iskolai szünetek időpontjai

A tanévben három nagy szünet lesz:

  • Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. október 22., szerda, a szünet utáni első tanítási nap pedig november 3., hétfő.
  • A téli szünet 2025. december 19-én, pénteken kezdődik, és 2026. január 5-én, hétfőn folytatódik a tanítás.
  • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1., szerda, a visszatérés pedig április 13-án, hétfőn lesz.

Ezeken kívül az iskolák – a tanév kezdő és záró napjának módosítása nélkül – más időpontban is adhatnak szünetet, ha azt a helyi munkarend és a törvényi előírások lehetővé teszik.

Hosszú hétvégék és munkanap-áthelyezések

A tanév során az iskolákban is érvényesek lesznek az országosan meghatározott munkanap-áthelyezések. Korábbi cikkünkben már beszámoltunk a 2025/2026-os tanévben várható hosszú hétvégékről és a szombati munkanapokról:

  • 2026. január 2., péntek pihenőnap lesz, cserébe 2026. január 10., szombat munkanap lesz.
  • 2026. augusztus 21., péntek pihenőnap lesz, amit 2026. augusztus 8., szombaton kell ledolgozni.
  • 2026. december 24., csütörtök is munkaszüneti nap lesz, így 2026. december 12., szombat lesz emiatt munkanap.

Május 1-je jövőre péntekre esik, így háromnapos hosszú hétvégével számolhatunk. Ugyanez a helyzet október 23-ával is, amely szintén péntekre esik, így újabb háromnapos hétvége vár majd ránk.

Ezzel szemben november 1-je vasárnapra, míg december 26-a, karácsony másnapja szombatra esik, így ezeknél nem alakul ki hosszú hétvége.

A vallási ünnepek közül nagypéntek 2026. április 3-án, húsvétvasárnap április 5-én, húsvéthétfő pedig április 6-án lesz.

A pünkösd ünnepe jövőre május 24-én, vasárnap, illetve május 25-én, hétfőn hoz majd szabadnapot.

Beiratkozás és érettségi

A leendő elsősök számára a beiratkozás időpontja 2026. április 23–24. Az érettségi vizsgák rendjét és pontos időpontjait a rendelet melléklete határozza meg.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu