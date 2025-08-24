37 perce
Kiderült a 2025/2026-os tanév rendje: szünetek, hosszú hétvégék és minden fontos dátum egy helyen
Sok család már most kíváncsian várja, hogyan alakulnak a következő év fontos dátumai. A 2025/2026-os tanév időbeosztása meghatározza az iskolai szüneteket, a beiratkozást és a hosszú hétvégéket is.
Megjelent a 2025/2026-os tanév rendjéről szóló rendelet, amely pontosan meghatározza az iskolai év kezdő és záró időpontját, valamint a szünetek és beiratkozások legfontosabb dátumait. A tanulók, szülők és pedagógusok számára így már most tervezhetővé válik az előttünk álló tanév.
A tanév kezdete és vége
A tanév a nevelési-oktatási intézményekben 2025. szeptember 1-jén, hétfőn indul, és 2026. június 19-én, pénteken zárul. Összesen 181 tanítási napot kell teljesíteni.
A végzős évfolyamok esetében a tanév korábban ér véget:
- a középiskolások számára 2026. április 30-án (csütörtökön),
- a részszakmára felkészítő szakiskolai képzésben tanulóknak pedig 2026. május 29-én (pénteken).
Az első félév és az értesítések
Az első félév 2026. január 23-ig tart. Az iskolák január 30-ig kötelesek tájékoztatni a diákokat és szüleiket a félévi tanulmányi eredményekről.
Az iskolai szünetek időpontjai
A tanévben három nagy szünet lesz:
- Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. október 22., szerda, a szünet utáni első tanítási nap pedig november 3., hétfő.
- A téli szünet 2025. december 19-én, pénteken kezdődik, és 2026. január 5-én, hétfőn folytatódik a tanítás.
- A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1., szerda, a visszatérés pedig április 13-án, hétfőn lesz.
Ezeken kívül az iskolák – a tanév kezdő és záró napjának módosítása nélkül – más időpontban is adhatnak szünetet, ha azt a helyi munkarend és a törvényi előírások lehetővé teszik.
Hosszú hétvégék és munkanap-áthelyezések
A tanév során az iskolákban is érvényesek lesznek az országosan meghatározott munkanap-áthelyezések. Korábbi cikkünkben már beszámoltunk a 2025/2026-os tanévben várható hosszú hétvégékről és a szombati munkanapokról:
- 2026. január 2., péntek pihenőnap lesz, cserébe 2026. január 10., szombat munkanap lesz.
- 2026. augusztus 21., péntek pihenőnap lesz, amit 2026. augusztus 8., szombaton kell ledolgozni.
- 2026. december 24., csütörtök is munkaszüneti nap lesz, így 2026. december 12., szombat lesz emiatt munkanap.
Május 1-je jövőre péntekre esik, így háromnapos hosszú hétvégével számolhatunk. Ugyanez a helyzet október 23-ával is, amely szintén péntekre esik, így újabb háromnapos hétvége vár majd ránk.
Ezzel szemben november 1-je vasárnapra, míg december 26-a, karácsony másnapja szombatra esik, így ezeknél nem alakul ki hosszú hétvége.
A vallási ünnepek közül nagypéntek 2026. április 3-án, húsvétvasárnap április 5-én, húsvéthétfő pedig április 6-án lesz.
A pünkösd ünnepe jövőre május 24-én, vasárnap, illetve május 25-én, hétfőn hoz majd szabadnapot.
Beiratkozás és érettségi
A leendő elsősök számára a beiratkozás időpontja 2026. április 23–24. Az érettségi vizsgák rendjét és pontos időpontjait a rendelet melléklete határozza meg.
