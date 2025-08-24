Kiderült a 2025/2026-os tanév rendje: szünetek, hosszú hétvégék és minden fontos dátum egy helyen

Megjelent a 2025/2026-os tanév rendjéről szóló rendelet, amely pontosan meghatározza az iskolai év kezdő és záró időpontját, valamint a szünetek és beiratkozások legfontosabb dátumait. A tanulók, szülők és pedagógusok számára így már most tervezhetővé válik az előttünk álló tanév.

Íme a 2025/2026-os tanév rendje

Fotó: Havran Zoltán / Illusztráció

A tanév kezdete és vége

A tanév a nevelési-oktatási intézményekben 2025. szeptember 1-jén, hétfőn indul, és 2026. június 19-én, pénteken zárul. Összesen 181 tanítási napot kell teljesíteni.

A végzős évfolyamok esetében a tanév korábban ér véget:

a középiskolások számára 2026. április 30-án (csütörtökön) ,

, a részszakmára felkészítő szakiskolai képzésben tanulóknak pedig 2026. május 29-én (pénteken).

Az első félév és az értesítések

Az első félév 2026. január 23-ig tart. Az iskolák január 30-ig kötelesek tájékoztatni a diákokat és szüleiket a félévi tanulmányi eredményekről.

Az iskolai szünetek időpontjai

A tanévben három nagy szünet lesz:

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. október 22., szerda , a szünet utáni első tanítási nap pedig november 3., hétfő .

előtti utolsó tanítási nap , a szünet utáni első tanítási nap pedig . A téli szünet 2025. december 19-én, pénteken kezdődik, és 2026. január 5-én, hétfőn folytatódik a tanítás.

2025. december 19-én, pénteken kezdődik, és folytatódik a tanítás. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1., szerda, a visszatérés pedig április 13-án, hétfőn lesz.

Ezeken kívül az iskolák – a tanév kezdő és záró napjának módosítása nélkül – más időpontban is adhatnak szünetet, ha azt a helyi munkarend és a törvényi előírások lehetővé teszik.

Hosszú hétvégék és munkanap-áthelyezések

A tanév során az iskolákban is érvényesek lesznek az országosan meghatározott munkanap-áthelyezések. Korábbi cikkünkben már beszámoltunk a 2025/2026-os tanévben várható hosszú hétvégékről és a szombati munkanapokról:

2026. január 2. , péntek pihenőnap lesz, cserébe 2026. január 10. , szombat munkanap lesz.

, péntek pihenőnap lesz, cserébe , szombat munkanap lesz. 2026. augusztus 21. , péntek pihenőnap lesz, amit 2026. augusztus 8. , szombaton kell ledolgozni.

, péntek pihenőnap lesz, amit , szombaton kell ledolgozni. 2026. december 24., csütörtök is munkaszüneti nap lesz, így 2026. december 12., szombat lesz emiatt munkanap.

Május 1-je jövőre péntekre esik, így háromnapos hosszú hétvégével számolhatunk. Ugyanez a helyzet október 23-ával is, amely szintén péntekre esik, így újabb háromnapos hétvége vár majd ránk.