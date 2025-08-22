Ez nem sima tánctábor, mozgásfejlesztés és terápia játékosan

A kecskeméti Grapevine tánciskolában tanult egykoron táncolni Mohácsi Mónika, melynek már sok-sok éve, ő maga 24 éve tanít. Saját iskoláját Nagykőrösön a kecskeméti anyaintézmény égisze alatt nagy sikerrel működteti. A tanév idején táncórákat tart, nyáron pedig több stílusban négy tánctábort szervezett.

Jól sikerültek a tánctáborok

Fotó: Beküldött fotó

Népszerűek a tánctáborok

Mohácsi Mónika élete a tánc, a mozgás, de nemcsak az élmény élteti szenvedélyét, hanem a segítségnyújtás is. A tánctanári végzettsége mellett többek között mesterdiplomás gyógypedagógus is, így a táncórákon túl Delacato mozgásterápiával is foglalkozik. Ezen fogásokat, mozdulatsorokat a táborprogramokba is beépítette, ezzel is színesítve az ott töltött napokat, és segítve a fiatalok készségeinek fejlesztését.

A nagykőrösi Grapevine tánciskola az elmúlt hetekben egy hercegnős, egy hercegnő és szuperhős tábort, és két tánctábort szervezett. Mind nagyon jól sikerült, főként csajosak voltak, de azért néhány fiú is érkezett a szuperhősök közé.