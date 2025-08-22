augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagykőrös

45 perce

Ez nem sima tánctábor, mozgásfejlesztés és terápia játékosan

Címkék#tánctábor#tanév#Grapevine Tánciskola

A tánc sokkal többről szól mint a ritmikus mozgás, hiszen ez a mozgásforma amellett hogy felér egy erőnléti edzéssel, a tanulást is segíti a speciális mozgások révén. Nagykőrösön Mohácsi Mónika, a kecskeméti Grapevine tagintézményeként működő tánciskolájában az elmúlt hetekben négy tánctábort is tartott, melyek résztvevői óriási élményekkel gazdagodhattak.

Sebestyén Hajnalka

A kecskeméti Grapevine tánciskolában tanult egykoron táncolni Mohácsi Mónika, melynek már sok-sok éve, ő maga 24 éve tanít. Saját iskoláját Nagykőrösön a kecskeméti anyaintézmény égisze alatt nagy sikerrel működteti. A tanév idején táncórákat tart, nyáron pedig több stílusban négy tánctábort szervezett. 

tánctábort tartottak
Jól sikerültek a tánctáborok
Fotó: Beküldött fotó

Népszerűek a tánctáborok

Mohácsi Mónika élete a tánc, a mozgás, de nemcsak az élmény élteti szenvedélyét, hanem a segítségnyújtás is. A tánctanári végzettsége mellett többek között mesterdiplomás gyógypedagógus is, így a táncórákon túl Delacato mozgásterápiával is foglalkozik. Ezen fogásokat, mozdulatsorokat a táborprogramokba is beépítette, ezzel is színesítve az ott töltött napokat, és segítve a fiatalok készségeinek fejlesztését. 

A nagykőrösi Grapevine tánciskola az elmúlt hetekben egy hercegnős, egy hercegnő és szuperhős tábort, és két tánctábort szervezett. Mind nagyon jól sikerült, főként csajosak voltak, de azért néhány fiú is érkezett a szuperhősök közé. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu