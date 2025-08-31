49 perce
Idén is nagy népszerűségnek örvendett a tacskótalálkozó – fotók
A Szakmári Falunap pénteki első napját a felhőtlen, minőségi szórakozás jellemezte, míg a második nap már szemerkélő esőben indult. Az egyik legjobban várt esemény, a II. Szakmári Tacsi Találkozó a sportpályán délelőtt 11 órakor kezdődött, amelyre a tacskókat és gazdijukat várták.
A helybéli 19 éves András Gerda tacsitulajdonos ötlete nyomán először tavaly, az elmúlt szombaton pedig második alkalommal a JuMa Kutyaiskola támogatásával megrendezett Szakmári Tacsi Találkozóra főként Kalocsáról és környékéről harmincnál is többen vitték el kedvenc négylábújukat, de volt aki Sárbogárdról érkezett tacskójával.
Büszkén vonultak a tacskók a találkozón
Ugyan pontos felmérés nem készült, de a német eredetű tacsik randevúján vélhetően a fajta teljes spektruma látható volt. A sportpálya gyepén a fekete-cser, vörös, barna-cser, barna - tiger, fekete - tiger színű és a keverék kutyusok büszkén vonultak fel önállóan, és a talán a még büszkébb gazdáikkal.
A találkozó a JuMa kutyaiskola bemutatójával indult, a pályát is ők rendezték be az egyes ügyességi feladatokhoz.
A szakmári falunapon a gazdik a kutyusokat szabadon nevezhették be a versenyszámokba, a feladatok között jutalomfalat-keresés is volt.
A találkozó persze nem a versengésről, sokkal inkább a fajta szeretetéről, az esztétikai élményről, a kutyatulajdonosok öltöztetési fantáziájáról, a szakmai konzultációkról szólt, mely utóbbiba állatorvos és állatorvos asszisztens is bekapcsolódott.
Tacsikalandokban sem volt hiány, az alapvetően békés természetű apró négylábúak talán még a gazdáiknál is szívesebben ismerkedtek egymással, és egy kis biztatásra előbb – utóbb azért a feladatoknak is nekivágtak. Illetve egyesek nekivágtak volna, mígnem a tapasztalatlanságukból adódó bizonytalanságukon a gazdik át nem segítették őket akár úgyis, hogy közösen bújtak át az alagúton. Az élményekben gazda II. Szakmári Tacsi Találkozó szombaton 15 órakor zárult.
A II. Szakmári Tacsi TalálkozóFotók: Zsiga Ferenc
Jövőre is tervezik az eseményt
Én is a kutyusommal, Szofóval érkeztem, minden versenyszámba beneveztünk. A szlalom versenyen már túl vagyunk, most a jutifalat keresés következik. Lesz még egyéni ügyességi verseny és úgynevezett behívó verseny is. Az egyes feladatoknál a kutyusoknak és gazdájuknak egyaránt a legnagyobb kihívás, hogy az ilyen helyzetekhez nem szokott négylábúaknak a figyelmét rengeteg minden eltereli, nehéz rávenni őket arra, hogy az adott helyzetre koncentráljanak. Ugyan a találkozót elsősorban a tacsiknak szervezzük- jövőre majd harmadik alkalommal – , de természetesen minden más fajtájú kutyát szívesen fogadunk. Köszönöm, hogy ennyien, még a Dunántúlról is eljöttek Szakmárra, a II. Tacsi Találkozóra, és ha már itt vannak, szívesen látunk mindenkit a falunap még további élményeket tartogató programjaira – mondta el hírportálunknak András Gerda ötletgazda, főszervező.
