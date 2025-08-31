Idén is nagy népszerűségnek örvendett a tacskótalálkozó – fotók

A helybéli 19 éves András Gerda tacsitulajdonos ötlete nyomán először tavaly, az elmúlt szombaton pedig második alkalommal a JuMa Kutyaiskola támogatásával megrendezett Szakmári Tacsi Találkozóra főként Kalocsáról és környékéről harmincnál is többen vitték el kedvenc négylábújukat, de volt aki Sárbogárdról érkezett tacskójával.

Ismét várták a tacskókat és a gazdikat a szakmári falunapon

Fotó: Zsiga Ferenc

Büszkén vonultak a tacskók a találkozón

Ugyan pontos felmérés nem készült, de a német eredetű tacsik randevúján vélhetően a fajta teljes spektruma látható volt. A sportpálya gyepén a fekete-cser, vörös, barna-cser, barna - tiger, fekete - tiger színű és a keverék kutyusok büszkén vonultak fel önállóan, és a talán a még büszkébb gazdáikkal.

A találkozó a JuMa kutyaiskola bemutatójával indult, a pályát is ők rendezték be az egyes ügyességi feladatokhoz.

A szakmári falunapon a gazdik a kutyusokat szabadon nevezhették be a versenyszámokba, a feladatok között jutalomfalat-keresés is volt.

A találkozó persze nem a versengésről, sokkal inkább a fajta szeretetéről, az esztétikai élményről, a kutyatulajdonosok öltöztetési fantáziájáról, a szakmai konzultációkról szólt, mely utóbbiba állatorvos és állatorvos asszisztens is bekapcsolódott.

Tacsikalandokban sem volt hiány, az alapvetően békés természetű apró négylábúak talán még a gazdáiknál is szívesebben ismerkedtek egymással, és egy kis biztatásra előbb – utóbb azért a feladatoknak is nekivágtak. Illetve egyesek nekivágtak volna, mígnem a tapasztalatlanságukból adódó bizonytalanságukon a gazdik át nem segítették őket akár úgyis, hogy közösen bújtak át az alagúton. Az élményekben gazda II. Szakmári Tacsi Találkozó szombaton 15 órakor zárult.