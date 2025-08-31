augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kutyák és gazdik

1 órája

Idén is nagy népszerűségnek örvendett a tacskótalálkozó – fotók

Címkék#találkozó#tacskó#Szakmári Falunap#falunap

A Szakmári Falunap pénteki első napját a felhőtlen, minőségi szórakozás jellemezte, míg a második nap már szemerkélő esőben indult. Az egyik legjobban várt esemény, a II. Szakmári Tacsi Találkozó a sportpályán délelőtt 11 órakor kezdődött, amelyre a tacskókat és gazdijukat várták.

Zsiga Ferenc

A helybéli 19 éves András Gerda tacsitulajdonos ötlete nyomán először tavaly, az elmúlt szombaton pedig második alkalommal a JuMa Kutyaiskola támogatásával megrendezett Szakmári Tacsi Találkozóra főként Kalocsáról és környékéről harmincnál is többen vitték el kedvenc négylábújukat, de volt aki Sárbogárdról érkezett tacskójával.

tacskók és gazdáik találkozója Szakmáron
Ismét várták a tacskókat és a gazdikat a szakmári falunapon
Fotó: Zsiga Ferenc

Büszkén vonultak a tacskók a találkozón

Ugyan pontos felmérés nem készült, de a német eredetű tacsik randevúján vélhetően a fajta teljes spektruma látható volt. A sportpálya gyepén a fekete-cser, vörös, barna-cser, barna - tiger, fekete - tiger színű és a keverék kutyusok büszkén vonultak fel önállóan, és a talán a még büszkébb gazdáikkal.

A találkozó a JuMa kutyaiskola bemutatójával indult, a pályát is ők rendezték be az egyes ügyességi feladatokhoz.

A szakmári falunapon a gazdik a kutyusokat szabadon nevezhették be a versenyszámokba, a feladatok között jutalomfalat-keresés is volt.

A találkozó persze nem a versengésről, sokkal inkább a fajta szeretetéről, az esztétikai élményről, a kutyatulajdonosok öltöztetési fantáziájáról, a szakmai konzultációkról szólt, mely utóbbiba állatorvos és állatorvos asszisztens is bekapcsolódott.

Tacsikalandokban sem volt hiány, az alapvetően békés természetű apró négylábúak talán még a gazdáiknál is szívesebben ismerkedtek egymással, és egy kis biztatásra előbb – utóbb azért a feladatoknak is nekivágtak. Illetve egyesek nekivágtak volna, mígnem a tapasztalatlanságukból adódó bizonytalanságukon a gazdik át nem segítették őket akár úgyis, hogy közösen bújtak át az alagúton. Az élményekben gazda II. Szakmári Tacsi Találkozó szombaton 15 órakor zárult.

A II. Szakmári Tacsi Találkozó

Fotók: Zsiga Ferenc

Jövőre is tervezik az eseményt

Én is a kutyusommal, Szofóval érkeztem, minden versenyszámba beneveztünk. A szlalom versenyen már túl vagyunk, most a jutifalat keresés következik. Lesz még egyéni ügyességi verseny és úgynevezett behívó verseny is. Az egyes feladatoknál a kutyusoknak és gazdájuknak egyaránt a legnagyobb kihívás, hogy az ilyen helyzetekhez nem szokott négylábúaknak a figyelmét rengeteg minden eltereli, nehéz rávenni őket arra, hogy az adott helyzetre koncentráljanak. Ugyan a találkozót elsősorban a tacsiknak szervezzük- jövőre majd harmadik alkalommal – , de természetesen minden más fajtájú kutyát szívesen fogadunk. Köszönöm, hogy ennyien, még a Dunántúlról is eljöttek Szakmárra, a II. Tacsi Találkozóra, és ha már itt vannak, szívesen látunk mindenkit a falunap még további élményeket tartogató programjaira – mondta el hírportálunknak András Gerda ötletgazda, főszervező.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu