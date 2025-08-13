Hét orvosi vizsgálat, amit ingyen elvégeznek, és talán nem is tudtál róluk

A szűrővizsgálatok célja, hogy panaszmentes állapotban, rendszeres ellenőrzéssel időben felismerjék a betegségek korai jeleit. Az utóbbi években számos olyan vizsgálat vált elérhetővé a szakellátásban, amelyeket háziorvosi beutalóval ingyenesen lehet igénybe venni.

A szűrővizsgálatok célja, hogy rendszeres ellenőrzéssel időben felismerjék a betegségek korai jeleit

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A gyógyászat egyik legfontosabb alapelve a megelőzés, hiszen csak ezt követően jöhet a szükséges kezelés. A betegségek hatékony megelőzéséhez rendszeres vizsgálatokra van szükség, hogy időben felismerjük a tüneteket, vagy megbizonyosodjunk az egészségünk állapotáról. Sokak azonban nem tudják, hogy ezek az ellenőrzések nem csak magánúton érhetők el, hanem díjmentesen is jogosultak rá – hívja fel a figyelmet társlapunk, a Teol.

Íme néhány olyan ingyenes szűrővizsgálat, amelyhez csupán háziorvosi beutaló szükséges

1. Méhnyakszűrés

A 2000-es évek eleje óta minden 25–65 éves nő számára háromévente ingyenes citológiai vizsgálat jár. Szükség esetén a háziorvos előírhatja a gyakrabban elvégzett vizsgálatot is. Ez a szűrés kulcsfontosságú a méhnyakrák megelőzésében.

2. Mammográfia

A mellrák korai felismeréséhez elengedhetetlen mammográfiát minden 45–65 éves nő kétévente ingyenesen igényelheti.

3. Nemikórtani vizsgálatok

Bár társadalmi tabunak számítanak, a HIV-, szifilisz-, valamint hepatitis B és C szűrések is díjmentesen kérhetők. Ezek teljesen anonim módon, telefonos egyeztetés után elvégezhetők.

4. Vastagbélszűrés

Az 50–70 éves korosztály számára kétévente ingyenes széklet okkult vérvizsgálat biztosított. Kedvezőtlen eredmény esetén, például daganat vagy polip gyanúja esetén, a háziorvosi beutalóval a teljes kolonoszkópia is térítésmentesen elvégezhető a NEAK finanszírozásában.

5. PSA-vérvizsgálat

A prosztatarák korai felismerésére szolgáló PSA-vizsgálat és a kiegészítő ultrahang 50 éves kortól javasolt, de indokolt esetben a háziorvos 45 éves kortól is elrendelheti ingyenesen.

6. Tüdőszűrés

40 év felett évente egyszer akár panasz nélkül is kérhető röntgen tüdőszűrés.

7. Teljes vérkép

A komplett vérkép vizsgálatot a háziorvos évente akár két alkalommal is ingyenesen elrendelheti, panaszmentes állapotban is. Ez a vizsgálat többek között a vörösvértest-, fehérvérsejtszámot, hemoglobint és vérlemezkéket méri, ami segít a vérszegénység és rejtett gyulladások korai felismerésében.

A Teol.hu cikkében további ingyenes vizsgálatokról is olvashatnak.