augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyomány

35 perce

Felejthetetlen mulatság kerekedett a kecskeméti szüreti felvonulásból – galériával, videóval

Címkék#baon videó#mulatság#szüreti felvonulás#hagyomány

A magyar hagyományok és a mulatós hangulat felidézésének kihagyhatatlan eseményét rendezték meg szombaton. A Kisfái szüreti felvonulásra rengetegen érkeztek magyar népviseletben a legszebb lovas kocsikkal.

Brockmeyer Sophie Isabella

Szombaton kettő órakor indult meg a sok dübörgő lovas kocsi egymás után a Kisfái Közösségi Ház udvarából Kecskeméten. A szüreti felvonulásra nem csak a környékből, hanem még Szentkirályról is jöttek látogatók, akik mind gyönyörű lovaikkal állítottak be a rendezvényre. 

Kisfái szüreti felvonulás
A Kisfái szüreti felvonulásra rengetegen érkeztek
Fotó: Bús Csaba

Összegyűltek a mulatozók a szüreti felvonuláson

A szüreti felvonulás gyökerei több száz évre nyúlnak vissza, ugyanis a mezőgazdaságban dolgozó emberek számára a szüret lezárása mindig fontos mérföldkő volt, mivel ez jelentette a nehéz munkák végét. Ezt mindig közösen ünnepelték meg énekkel és tánccal egy kupica pálinka mellett. Jelentése szerint a felvonulás maga egy hálaadás is a jó termésért, és egy kiváló lehetőség a közösség összekovácsolására is. A hagyomány célja, hogy megőrizze a paraszti kultúra elemeit, és azokat a fiatal generációnak továbbadja. 

Nem nézett ez ki másképp ezen a hétvégén sem Kecskeméten, ahol már a kocsik indulása előtt összegyűltek a látogatók egy kis közös evésre, ivásra. A felvonulás előtt egy rövid énekes-táncos előadást is kaptak a vendégek. 

Kisfái szüreti felvonulás

Fotók: Bús Csaba

Az idei alkalom különlegessége volt, hogy a zenészek külön kocsin hangszerekkel és hangszórók segítségével énekelték a mulatós zenéket, ezzel megadva a kellő hangulatot. Az esemény során a lovas kocsikkal körbejárták a várost, közben négy helyszínen megálltak még egy kis iszogatásra és a finom magyaros ételek elfogyasztására. A szüreti felvonulás egy bállal zárult, ahol csakúgy pörögtek a színes szoknyák!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu