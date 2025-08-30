Felejthetetlen mulatság kerekedett a kecskeméti szüreti felvonulásból – galériával, videóval

Szombaton kettő órakor indult meg a sok dübörgő lovas kocsi egymás után a Kisfái Közösségi Ház udvarából Kecskeméten. A szüreti felvonulásra nem csak a környékből, hanem még Szentkirályról is jöttek látogatók, akik mind gyönyörű lovaikkal állítottak be a rendezvényre.

A Kisfái szüreti felvonulásra rengetegen érkeztek

Fotó: Bús Csaba

Összegyűltek a mulatozók a szüreti felvonuláson

A szüreti felvonulás gyökerei több száz évre nyúlnak vissza, ugyanis a mezőgazdaságban dolgozó emberek számára a szüret lezárása mindig fontos mérföldkő volt, mivel ez jelentette a nehéz munkák végét. Ezt mindig közösen ünnepelték meg énekkel és tánccal egy kupica pálinka mellett. Jelentése szerint a felvonulás maga egy hálaadás is a jó termésért, és egy kiváló lehetőség a közösség összekovácsolására is. A hagyomány célja, hogy megőrizze a paraszti kultúra elemeit, és azokat a fiatal generációnak továbbadja.

Nem nézett ez ki másképp ezen a hétvégén sem Kecskeméten, ahol már a kocsik indulása előtt összegyűltek a látogatók egy kis közös evésre, ivásra. A felvonulás előtt egy rövid énekes-táncos előadást is kaptak a vendégek.