Vigasság

1 órája

Díszes fogatok meneteltek Jakabszállás utcáin, megkezdődött a szüreti felvonulás időszaka – galériával, videóval

Hintók, díszes fogatok, népviseletbe öltözött jakabszállásiak sokasága alapozta meg szombaton az idei Jakab-napi vigasság hangulatát. A látványos szüreti felvonulás a repülőtér mellől indult el, és járta végig Jakabszállás utcáit.

Sebestyén Hajnalka

A térségi települések sorában az elsők között Jakabszálláson rendezték meg a szüreti felvonulást, melyet a nagy hagyományú Jakab-napi vigassággal kötöttek össze. A nyárutó hangulatos eseményén több mint 30 fogat és hintó menetelt, lovasokkal kiegészülve. A rendezvényt Kádár Attila és Lesták Gyula, valamint az önkormányzat lelkes csapata közösen szervezte meg. 

szüreti felvonulás és vigasság Jakabszálláson
A térségi települések sorában az elsők között Jakabszálláson rendezték meg a szüreti felvonulást, melyet a nagy hagyományú Jakab-napi vigassággal kötöttek össze
Fotó: Sebestyén Hajnalka

Az egyik fogaton utazott Szabó György Róbert polgármester és felesége is. Ahogyan a község első embere hangsúlyozta: „Jakabszállás napról-napra jobb hely!” A közösséget is erősítő vidám szüreti felvonulás is ezt bizonyította. 

Jakabszállási vigasság

Fotók: Sebestyén Hajnalka

A szüreti felvonulást főzőverseny is színesítette

A vigasság fő helyszíne a Fehér József Emlékpark volt, ahová kora esti órákban a fogatok is megérkeztek. A nap folyamán volt főzőverseny, valamint számos vidám kulturális és szórakoztató műsor is. A programban szerepelt még az újszülöttek köszöntése, díjátadó, szüreti menettánc is. 

 

 

