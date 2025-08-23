Díszes fogatok meneteltek Jakabszállás utcáin, megkezdődött a szüreti felvonulás időszaka – galériával, videóval

A térségi települések sorában az elsők között Jakabszálláson rendezték meg a szüreti felvonulást, melyet a nagy hagyományú Jakab-napi vigassággal kötöttek össze. A nyárutó hangulatos eseményén több mint 30 fogat és hintó menetelt, lovasokkal kiegészülve. A rendezvényt Kádár Attila és Lesták Gyula, valamint az önkormányzat lelkes csapata közösen szervezte meg.

A térségi települések sorában az elsők között Jakabszálláson rendezték meg a szüreti felvonulást, melyet a nagy hagyományú Jakab-napi vigassággal kötöttek össze

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Az egyik fogaton utazott Szabó György Róbert polgármester és felesége is. Ahogyan a község első embere hangsúlyozta: „Jakabszállás napról-napra jobb hely!” A közösséget is erősítő vidám szüreti felvonulás is ezt bizonyította.