1 órája
Díszes fogatok meneteltek Jakabszállás utcáin, megkezdődött a szüreti felvonulás időszaka – galériával, videóval
Hintók, díszes fogatok, népviseletbe öltözött jakabszállásiak sokasága alapozta meg szombaton az idei Jakab-napi vigasság hangulatát. A látványos szüreti felvonulás a repülőtér mellől indult el, és járta végig Jakabszállás utcáit.
A térségi települések sorában az elsők között Jakabszálláson rendezték meg a szüreti felvonulást, melyet a nagy hagyományú Jakab-napi vigassággal kötöttek össze. A nyárutó hangulatos eseményén több mint 30 fogat és hintó menetelt, lovasokkal kiegészülve. A rendezvényt Kádár Attila és Lesták Gyula, valamint az önkormányzat lelkes csapata közösen szervezte meg.
Az egyik fogaton utazott Szabó György Róbert polgármester és felesége is. Ahogyan a község első embere hangsúlyozta: „Jakabszállás napról-napra jobb hely!” A közösséget is erősítő vidám szüreti felvonulás is ezt bizonyította.
Jakabszállási vigasságFotók: Sebestyén Hajnalka
A szüreti felvonulást főzőverseny is színesítette
A vigasság fő helyszíne a Fehér József Emlékpark volt, ahová kora esti órákban a fogatok is megérkeztek. A nap folyamán volt főzőverseny, valamint számos vidám kulturális és szórakoztató műsor is. A programban szerepelt még az újszülöttek köszöntése, díjátadó, szüreti menettánc is.