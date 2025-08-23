augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mustgáz

1 órája

Minden bortermelőt figyelmeztet a Nébih, így előzhető meg a halálos mérgezés a szüret idején

Címkék#szőlősgazda#mustgáz#veszély#borász#szüret#pince

Megkezdődött a 2025-ös szüreti időszak Magyarországon. A bortermelők számára az izgalom mellett komoly veszélyeket is tartogat a szüreti időszak.

Orosz Fanni Flóra

A szüret mindig ünnepi időszak a szőlősgazdák és borászok életében, hiszen ilyenkor érik be az egész éves munka gyümölcse. Azonban a pincék mélyén rejlő veszélyek miatt ebben az időszakban a figyelmet nemcsak az ünneplésre, hanem a biztonságra is fordítani kell.

szüret után a pincében
Megkezdődött a 2025-ös szüret. A mustgáz veszélyeire figyelmezteti a Nébih a bortermelőket
Fotó: MW / Illusztráció

Szén-dioxid a pincék mélyén

A must erjedése közben szén-dioxid, azaz mustgáz keletkezik, amely a levegőnél nehezebb, így a pince alsó részeiben gyűlik össze. Ha nem gondoskodunk a szellőztetésről, a gáz olyan mennyiségben halmozódhat fel, hogy akár halálos mérgezést is okozhat. A Nébih szerint a modern szén-dioxid jelzők mellett a gyertyás módszer is hatékony figyelmeztetést adhat: ha a gyertya lángja kialszik vagy bizonytalanul ég, nem szabad belépni a helyiségbe.

Mit tegyünk, ha mustgázt észlelünk?

Akár jelzőberendezés, akár gyertya mutatja a veszélyt, azonnal el kell hagyni a pincét és a 112-es segélyhívón keresztül kérni a katasztrófavédelem vagy a tűzoltóság segítségét. A gyors reagálás életeket menthet.

Kötelező óvintézkedések a szüret alatt

A regisztrált borászati üzemeknek írásos intézkedési tervvel kell rendelkezniük a mustgázveszélyből adódó balesetek megelőzésére. Emellett minden dolgozónak balesetvédelmi oktatáson kell részt vennie a szüret előtt, a gázérzékelőket pedig évente ellenőrizni és karbantartani kell.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu