Minden bortermelőt figyelmeztet a Nébih, így előzhető meg a halálos mérgezés a szüret idején

A szüret mindig ünnepi időszak a szőlősgazdák és borászok életében, hiszen ilyenkor érik be az egész éves munka gyümölcse. Azonban a pincék mélyén rejlő veszélyek miatt ebben az időszakban a figyelmet nemcsak az ünneplésre, hanem a biztonságra is fordítani kell.

Megkezdődött a 2025-ös szüret. A mustgáz veszélyeire figyelmezteti a Nébih a bortermelőket

Fotó: MW / Illusztráció

Szén-dioxid a pincék mélyén

A must erjedése közben szén-dioxid, azaz mustgáz keletkezik, amely a levegőnél nehezebb, így a pince alsó részeiben gyűlik össze. Ha nem gondoskodunk a szellőztetésről, a gáz olyan mennyiségben halmozódhat fel, hogy akár halálos mérgezést is okozhat. A Nébih szerint a modern szén-dioxid jelzők mellett a gyertyás módszer is hatékony figyelmeztetést adhat: ha a gyertya lángja kialszik vagy bizonytalanul ég, nem szabad belépni a helyiségbe.

Mit tegyünk, ha mustgázt észlelünk?

Akár jelzőberendezés, akár gyertya mutatja a veszélyt, azonnal el kell hagyni a pincét és a 112-es segélyhívón keresztül kérni a katasztrófavédelem vagy a tűzoltóság segítségét. A gyors reagálás életeket menthet.

Kötelező óvintézkedések a szüret alatt

A regisztrált borászati üzemeknek írásos intézkedési tervvel kell rendelkezniük a mustgázveszélyből adódó balesetek megelőzésére. Emellett minden dolgozónak balesetvédelmi oktatáson kell részt vennie a szüret előtt, a gázérzékelőket pedig évente ellenőrizni és karbantartani kell.