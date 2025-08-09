3 órája
A kertünk is lehet tenyészhely, így állíthatjuk meg a szúnyogokat
Hazánk szerencsés helyzetben van. Szervezett szúnyogirtást elsődlegesen csak a lakossági igények miatt, a komfortérzet javítása érdekében végeznek. Bár a szúnyogok terjeszthetnek fertőzéseket a csípésükkel, de ennek nálunk kicsi az esélye. Így jelenleg Magyarországon nem okoz közvetlen járványügyi kockázatot a szúnyogok jelenléte, még akkor sem, ha nagy egyedszámban fordulnak elő a vérszívók.
A szúnyogok elleni védekezésekről, szúnyogirtásról Sztikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) biológusa mesélt a Rádió 1 Gong Téma című műsorában. Szólt arról is, hogy a lakosság mit tehet a hatékonyabb védekezés érdekében.
Vérszívók bárhol lehetnek
A szakember először rámutatott arra, miért nemcsak a vízparton találkozunk a vérszívókkal, hanem akár a vizektől távol is. Kiemelte: vannak olyan szúnyogfajok, amelyek kifejezetten emberközeli életmódot folytatnak. Ezeknek a fajoknak a lárvái a lakott területeken különböző tárgyakban megülő esővízben nagyon sikeresen és nagy számban tudnak fejlődni, és ilyen szúnyogok az ország minden településén gyakorlatilag előfordulnak a tavaktól, folyóktól, mocsaraktól függetlenül.
Szervezett szúnyogirtás megrendelésre
Magyarországon rutinszerűen végzett szúnyogirtás a jellemző, és nem járványügyi okból történik. Nem elrendelésre kerül, hanem sokkal inkább megrendelésre, főként a települési önkormányzatoktól, saját költségükre. Fontos, hogy országos szinten összehangoltan is történjen védekezés, ezért a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága a központi szúnyoggyérítési program keretei között végeztet el kezeléseket.
Ma már autóról történik a szúnyogirtás
Sztikler János biológus a szervezett szúnyogirtást gyakorlati oldalról is bemutatta. Alapvetően két technológiai csoport van, az egyik a kémiai szúnyogirtás, ami a már kikelt felnőtt szúnyogok elpusztítását célozza a levegőbe juttatott finom ködpermettel, jellemzően platós gépjárműről. Korábban a légi járműről is végeztek ilyen szúnyogirtást, de a földi járműves maradt meg.
A lárvákra is oda kell figyelni
Előfordul, hogy nem elég hatásos a földi szúnyogirtás. Ennek több oka is lehet, főként az, hogy a szúnyogok pótlódnak a tenyészőhelyeken fejlődő szúnyoglárvákból, ráadásul folyamatosan és viszonylag hamar. Akár napokon belül, ha a szúnyoglárvák elpusztítását nem teszik meg, nem végzik el időben, akkor a kémiai szúnyogirtás során elpusztított felnőtt szúnyogok helyett nagyon hamar jön az utánpótlás.
Nem csak a szúnyogok bánhatják
A szúnyogirtás nem káros az emberekre, és a környezetre nézve is nagyon-nagyon minimális környezetterheléssel jár. Sztikler János kifejtette: jellemzően az irtószerrel a lakosság nem is érintkezik, mert azt közvetlenül juttatják a vízbe, ahol a szúnyoglárvák fejlődnek. A kémiai szúnyogirtásban használt szerek a rovarok idegrendszerét károsítják és csípőszúnyogokon kívül bizonyos más ízeltlábúakra és a vízi élővilágra nézve is ártalmasak. Éppen ezért vannak korlátozások. Például a szúnyogirtások lakott területen, a felszíni vizektől meghatározott védőtávolság megtartásával hajthatók végre.
Ennyit tehet a lakosság
A lakosság is tehet a hatékonyabb védekezésért. A szakember ennek részleteit is elmondta. A szúnyogok számára alkalmas vízgyülemek nagyon sokszor magánterületeken vagy üzemi területeken is előfordulnak. Ilyen a ház körüli kisebb-nagyobb vízgyűjtő edények, melyekben rengeteg szúnyoglárva fejlődhet. Mivel a szervezett szúnyogirtás a magánházakat, területeket nem érinti, így a lakosság maga is segíthet.
A szakember azt javasolja: mindenki nézzen körül a kertjében, az udvarában, és bármilyen olyan tárgyat, akár hulladékot, virágcserép alátétet, az állatoknak az itató vizét, bármi, amiben áll a víz, több mint néhány napig, azokat az edényeket érdemes letakarni fedővel, szúnyoghálóval. Ha ez nem kivitelezhető, akkor 4–5 naponta mindenképpen érdemes cserélni frissre.
Irtás előtt a kertben lévő grillsütőt, gyerekjátékokat, száradó ruhákat érdemes eltenni arra az időre. A ház ablakait és ajtóit zárni célszerű.
