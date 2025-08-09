A kertünk is lehet tenyészhely, így állíthatjuk meg a szúnyogokat

A szúnyogok elleni védekezésekről, szúnyogirtásról Sztikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) biológusa mesélt a Rádió 1 Gong Téma című műsorában. Szólt arról is, hogy a lakosság mit tehet a hatékonyabb védekezés érdekében.

Szervezett szúnyogirtást elsődlegesen csak a lakossági igények miatt végeznek hazánkban

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Vérszívók bárhol lehetnek

A szakember először rámutatott arra, miért nemcsak a vízparton találkozunk a vérszívókkal, hanem akár a vizektől távol is. Kiemelte: vannak olyan szúnyogfajok, amelyek kifejezetten emberközeli életmódot folytatnak. Ezeknek a fajoknak a lárvái a lakott területeken különböző tárgyakban megülő esővízben nagyon sikeresen és nagy számban tudnak fejlődni, és ilyen szúnyogok az ország minden településén gyakorlatilag előfordulnak a tavaktól, folyóktól, mocsaraktól függetlenül.

Szervezett szúnyogirtás megrendelésre

Magyarországon rutinszerűen végzett szúnyogirtás a jellemző, és nem járványügyi okból történik. Nem elrendelésre kerül, hanem sokkal inkább megrendelésre, főként a települési önkormányzatoktól, saját költségükre. Fontos, hogy országos szinten összehangoltan is történjen védekezés, ezért a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága a központi szúnyoggyérítési program keretei között végeztet el kezeléseket.

Ma már autóról történik a szúnyogirtás

Sztikler János biológus a szervezett szúnyogirtást gyakorlati oldalról is bemutatta. Alapvetően két technológiai csoport van, az egyik a kémiai szúnyogirtás, ami a már kikelt felnőtt szúnyogok elpusztítását célozza a levegőbe juttatott finom ködpermettel, jellemzően platós gépjárműről. Korábban a légi járműről is végeztek ilyen szúnyogirtást, de a földi járműves maradt meg.

A lárvákra is oda kell figyelni

Előfordul, hogy nem elég hatásos a földi szúnyogirtás. Ennek több oka is lehet, főként az, hogy a szúnyogok pótlódnak a tenyészőhelyeken fejlődő szúnyoglárvákból, ráadásul folyamatosan és viszonylag hamar. Akár napokon belül, ha a szúnyoglárvák elpusztítását nem teszik meg, nem végzik el időben, akkor a kémiai szúnyogirtás során elpusztított felnőtt szúnyogok helyett nagyon hamar jön az utánpótlás.