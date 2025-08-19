1 órája
Ne ezeken az estéken akarjon felfrissülni, érdemes csukva tartani az ablakokat
Zümmögés helyett nyugalom jöhet Baján. Ehhez azonban erősen ajánlott, hogy az ingatlanok ablakait zárva tartsák két estére.
A Bajai Városházi Sajtóiroda Facebook-oldalán tájékoztatták a lakosságot és a nyilvántartásba vett méhészeket, hogy szúnyogirtás lesz augusztus 19-én, kedden, illetve augusztus 20-án, szerdán 23:30 és éjfél között, ha az időjárás ezt lehetővé teszi.
A szúnyoggyérítés földi úton történik, és csak a következő területeket érinti: Baja-Dunafürdő, a Türr István kilátó környéke, a Méhészfoki üdülőterület, a Petőfi-sziget, a Nagy Pandúr-sziget, a belvárosban a Szentháromság tér környéke, valamint az Újvárosi lakótelep és a Livoda.
Ha az időjárás miatt a permetezést nem tudják este elvégezni, akkor a tartaléknapon, augusztus 20-án hajnalban, 4:00 és 6:00 óra között kerül sor a szúnyogirtásra – olvasható a bejegyzésben.
