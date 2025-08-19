augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájékoztatás

45 perce

Ne ezeken az estéken akarjon felfrissülni, érdemes csukva tartani az ablakokat

Címkék#szúnyog#önkormányzat#szúnyoggyérítés#belváros

Zümmögés helyett nyugalom jöhet Baján. Ehhez azonban erősen ajánlott, hogy az ingatlanok ablakait zárva tartsák két estére.

Digner Brigitta

A Bajai Városházi Sajtóiroda Facebook-oldalán tájékoztatták a lakosságot és a nyilvántartásba vett méhészeket, hogy szúnyogirtás lesz augusztus 19-én, kedden, illetve augusztus 20-án, szerdán 23:30 és éjfél között, ha az időjárás ezt lehetővé teszi.

szúnyoggyérítés lesz Baján
 Szúnyogirtás lesz augusztus 19-én, illetve augusztus 20-án a napnyugta utáni órákban Baján
Fotó: Illusztráció/MW-archív

A szúnyoggyérítés földi úton történik, és csak a következő területeket érinti: Baja-Dunafürdő, a Türr István kilátó környéke, a Méhészfoki üdülőterület, a Petőfi-sziget, a Nagy Pandúr-sziget, a belvárosban a Szentháromság tér környéke, valamint az Újvárosi lakótelep és a Livoda.

Ha az időjárás miatt a permetezést nem tudják este elvégezni, akkor a tartaléknapon, augusztus 20-án hajnalban, 4:00 és 6:00 óra között kerül sor a szúnyogirtásra – olvasható a bejegyzésben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu