3 órája

Kecskeméti zenekaroké volt a főszerep: fergeteges szombat esti koncertek a Hírös Hét Fesztiválon

Címkék#baon videó#zene#koncert#Hírös Hét Fesztivál

A ritmus és a különleges hangzás kedvelői ritka pillanatokat élhettek át Kecskemét főterén. Ezeket a szombat esti koncerteket sajnálhatja, aki kihagyta.

Mócza Milán

A Hírös Hét Fesztivál negyedik napja ismét emlékezetes pillanatokkal szolgált a Kecskemét főterére látogatóknak. Szombat este a szervezők nem csupán egy, két koncerttel is készültek, ráadásul mindkét fellépő kecskeméti gyökerű együttes volt. A Kilele Swing Cats és a SoulBlaster a szombat esti koncerteken nem csupán a színpadot, az egész várost is bezengte.

A Kilele Swing Cats fellépése a szombat esti koncerten
A szombat esti koncerten a Kilele Swing Cats is fellépett
Fotó: Mócza Milán

Szombat esti koncertek a Hírös Hét Fesztiválon

Ahogy nyolcat ütött az óra, egy pillanatra kialudtak a fények, hogy a fellépő Kilele Swing Cats gyújtsa újra lángra őket. Az együttes olyan pop-rock számokat varázsolt át swing stílusba, mint az AC/DC Highway to Hell-je, a Queen We Will Rock You-ja vagy a Nirvana legendás zenéje, a Smells like teen spirit. A Hammond orgona, a nagybőgő, a dobok és a női-férfi ének összhangja igazán egyedi hangzást és hangulatot hozott a közönség soraiba.

Kecskeméti zenekarok fellépése

Fotók: Mócza Milán

Nem sokkal utánuk a tíztagú, szintén kecskeméti vonatkozású SoulBlaster együttes lépett a porondra. Az 1999-ben alakult csapat már megjárta a világot a Tower of Power zenekar dalaival, visszatérve otthonukba pedig teljes erőbedobással – és lélekkel – adtak felejthetetlen koncertet. A rézfúvósok, billentyűsök és az énekes hangja nem csak megihlette a közönséget, sokakat táncra is perdített.

Vasárnap is folytatódnak a programok

Vasárnap a Hold The Line hozza majd el Toto legnagyobb slágereit. Bár a hét ezzel véget ér, a Hírös Hét Fesztivál nem, hétfőn ugyanis a NEOTON sztárjai érkeznek nagykoncerttel – ne menjenek messzire!

 

 

