Kecskeméti zenekaroké volt a főszerep: fergeteges szombat esti koncertek a Hírös Hét Fesztiválon

A Hírös Hét Fesztivál negyedik napja ismét emlékezetes pillanatokkal szolgált a Kecskemét főterére látogatóknak. Szombat este a szervezők nem csupán egy, két koncerttel is készültek, ráadásul mindkét fellépő kecskeméti gyökerű együttes volt. A Kilele Swing Cats és a SoulBlaster a szombat esti koncerteken nem csupán a színpadot, az egész várost is bezengte.

A szombat esti koncerten a Kilele Swing Cats is fellépett

Fotó: Mócza Milán

Szombat esti koncertek a Hírös Hét Fesztiválon

Ahogy nyolcat ütött az óra, egy pillanatra kialudtak a fények, hogy a fellépő Kilele Swing Cats gyújtsa újra lángra őket. Az együttes olyan pop-rock számokat varázsolt át swing stílusba, mint az AC/DC Highway to Hell-je, a Queen We Will Rock You-ja vagy a Nirvana legendás zenéje, a Smells like teen spirit. A Hammond orgona, a nagybőgő, a dobok és a női-férfi ének összhangja igazán egyedi hangzást és hangulatot hozott a közönség soraiba.