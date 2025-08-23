Újabb Színötösöket mutatunk be – galériával

A Petőfi Népe és a Baon.hu idén is meghirdette a népszerű Színötös pályázatot: ismét bemutatjuk azokat az általános iskolás Bács-Kiskun vármegyei tanulókat, akik kitűnően teljesítették a tanévet, a bizonyítványukban csupa ötös (jeles, példás, kitűnő) sorakozik, és az eredményüket büszkén vállalva jelentkeztek felhívásunkra.

Mutatjuk a színötösöket Bács-Kiskunból

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Folyamatosan bemutattuk a vármegye kitűnő tanulóit, akiknek fotóit a Petőfi Népe hasábjain és hírportálunkon is egyaránt megtekinthették. Rovatunk utolsó résében újabb kiválóságokat mutatunk.