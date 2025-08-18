21 perce
Újabb színötös tanulókat mutatunk be – galériával
Cikkünkben bemutatjuk azokat az általános iskolás Bács-Kiskun vármegyei tanulókat, akik kitűnően teljesítették a tanévet, és az eredményüket büszkén vállalva jelentkeztek Színötös pályázati felhívásunkra.
A Petőfi Népe és a Baon.hu idén is meghirdette a népszerű Színötös pályázatot: bemutatjuk azokat az általános iskolás Bács-Kiskun vármegyei tanulókat, akik kitűnően teljesítették a tanévet, a bizonyítványukban csupa ötös (jeles, példás, kitűnő) sorakozik, és az eredményüket büszkén vállalva jelentkeztek a felhívásunkra.
A beérkezett adatok feldolgozását megkezdtük, és folyamatosan mutatjuk be a vármegye kitűnő tanulóit, akiknek fotóit a Petőfi Népe hasábjain és hírportálunkon is egyaránt megtekinthetik.
Újabb színötös tanulókat mutatunk beFotók: Beküldött fotó