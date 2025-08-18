augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bács-Kiskun

3 órája

Újabb színötös tanulókat mutatunk be – galériával

Címkék#Színötös pályázat#tanuló#színötös

Cikkünkben bemutatjuk azokat az általános iskolás Bács-Kiskun vármegyei tanulókat, akik kitűnően teljesítették a tanévet, és az eredményüket büszkén vállalva jelentkeztek Színötös pályázati felhívásunkra.

Baon.hu

A Petőfi Népe és a Baon.hu idén is meghirdette a népszerű Színötös pályázatot: bemutatjuk azokat az általános iskolás Bács-Kiskun vármegyei tanulókat, akik kitűnően teljesítették a tanévet, a bizonyítványukban csupa ötös (jeles, példás, kitűnő) sorakozik, és az eredményüket büszkén vállalva jelentkeztek a felhívásunkra.

Mutatjuk a Színötös tanulókat
Mutatjuk a színötösöket Bács-Kiskunból
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A beérkezett adatok feldolgozását megkezdtük, és folyamatosan mutatjuk be a vármegye kitűnő tanulóit, akiknek fotóit a Petőfi Népe hasábjain és hírportálunkon is egyaránt megtekinthetik.

Újabb színötös tanulókat mutatunk be

Fotók: Beküldött fotó

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu