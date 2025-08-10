augusztus 10., vasárnap

Ettől lesz mennyei a szilvabefőtt, még a nagymamák is megirigyelnék ezt az ízt

Kevés olyan illat van, amely annyira képes visszarepíteni a gyerekkorba, mint a frissen készült szilvabefőtt. Egy apró, de zseniális hozzávaló emeli új szintre a szilvabefőtt ízét, amitől minden üveg igazi ünnepi hangulatot áraszt.

Orosz Fanni Flóra

Az illatos, fűszeres szilvabefőtt nemcsak téli csemege, hanem a nyár ízeinek palackba zárt emléke. A klasszikus recept most újra előtérbe kerül, és nemcsak nosztalgiát, hanem valódi gasztronómiai élményt kínál.

illatos, fűszeres szilvabefőtt, klasszikus recept visszahozza a nosztalgiát,
Ismerje meg a hagyományos szilvabefőtt receptjét egy különleges hozzávalóval
Fotó: Illusztráció/MW-archív

A tökéletes szilvabefőtt titka

A jó szilvabefőtt alapja a kiváló minőségű gyümölcs. Érdemes nagy szemű, magvaváló, érett, de nem túlérett szilvát választani, például beszterceit. A hagyományos recept hozzávalói

  • a cukor, 
  • a fahéj 
  • és a szegfűszeg 

mellett egy különleges összetevő kap főszerepet: egy kupica rum. Ettől lesz a szilva illata és íze különlegesen gazdag, tartósítószer hozzáadása nélkül is – írja a Borsonline.

Elkészítés lépésről lépésre

Először a szilvát alaposan meg kell mosni, felezni és kimagozni. A szirupot vízből, cukorból, citromléből, fahéjból és szegfűszegből kell felforralni, majd a végén belekeverni a rumot. A gyümölcsöt tiszta üvegekbe szorosan kell egymás mellé tenni, hozzáadni a fűszereket, és felönteni a forró sziruppal. Ezután az üvegeket le kell zárni, majd száraz vagy vizes dunsztban tárolni, amíg ki nem hűlnek.

Felhasználási ötletek

A szilvabefőtt önmagában desszertként is kiváló, de sült húsok mellé, palacsintába vagy pitébe töltve, szilvás gombóc alapjaként is remek választás. Pirítósra kenve is különleges, egy kevés befőttlé pedig egy pohár pezsgőt is ünnepivé varázsol.

 

 

 

