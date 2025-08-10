Ettől lesz mennyei a szilvabefőtt, még a nagymamák is megirigyelnék ezt az ízt

Az illatos, fűszeres szilvabefőtt nemcsak téli csemege, hanem a nyár ízeinek palackba zárt emléke. A klasszikus recept most újra előtérbe kerül, és nemcsak nosztalgiát, hanem valódi gasztronómiai élményt kínál.

Ismerje meg a hagyományos szilvabefőtt receptjét egy különleges hozzávalóval

Fotó: Illusztráció/MW-archív

A tökéletes szilvabefőtt titka

A jó szilvabefőtt alapja a kiváló minőségű gyümölcs. Érdemes nagy szemű, magvaváló, érett, de nem túlérett szilvát választani, például beszterceit. A hagyományos recept hozzávalói

a cukor,

a fahéj

és a szegfűszeg

mellett egy különleges összetevő kap főszerepet: egy kupica rum. Ettől lesz a szilva illata és íze különlegesen gazdag, tartósítószer hozzáadása nélkül is – írja a Borsonline.

Elkészítés lépésről lépésre

Először a szilvát alaposan meg kell mosni, felezni és kimagozni. A szirupot vízből, cukorból, citromléből, fahéjból és szegfűszegből kell felforralni, majd a végén belekeverni a rumot. A gyümölcsöt tiszta üvegekbe szorosan kell egymás mellé tenni, hozzáadni a fűszereket, és felönteni a forró sziruppal. Ezután az üvegeket le kell zárni, majd száraz vagy vizes dunsztban tárolni, amíg ki nem hűlnek.

Felhasználási ötletek

A szilvabefőtt önmagában desszertként is kiváló, de sült húsok mellé, palacsintába vagy pitébe töltve, szilvás gombóc alapjaként is remek választás. Pirítósra kenve is különleges, egy kevés befőttlé pedig egy pohár pezsgőt is ünnepivé varázsol.