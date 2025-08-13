augusztus 13., szerda

Mondjon búcsút ezeknek a szépségápolási szokásoknak, szörnyen ártalmasak

Címkék#praktika#szépségápolás#káros

Nem éri meg kockáztatni az egészségét a szépség kedvéért. A túlzásba vitt szépségápolás akár komoly egészségügyi következményekkel is járhat, a szépségápolás ugyanis nem mindig veszélytelen.

Orosz Fanni Flóra

Vannak olyan hétköznapi szépségápolási szokások, amelyekről sokan nem is sejtik, hogy hosszú távon kockázatot jelenthetnek. Egyes praktikák akár daganatos megbetegedések kialakulásához is hozzájárulhatnak – derül ki a Life.hu cikkéből.

veszélyes szépségápolási praktikák, a festés is beletartozik,
Ezeket a szépségápolási praktikákat jobb elkerülni
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

1. Mesterséges illatok, rejtett kockázatok

Számos tusfürdő és testápoló mesterséges illatanyagokat tartalmaz, amelyek gyakran ftalátokat is rejtenek. Ezek a vegyületek befolyásolhatják a hormonrendszer működését, hosszú távon pedig hozzájárulhatnak az emlőrák kialakulásához. Érdemes lehet natúrkozmetikumokra váltani.

Mik is azok a ftalátok?

Korábbi cikkünkben foglalkoztunk vele, mik is azok a ftalátok. Ezek olyan vegyületek, amelyeket elsősorban lágyítószerként használnak a műanyagiparban, hogy a termékek rugalmasabbak, tartósabbak legyenek. Ezek a vegyületek azonban nem alkotnak erős kötést a műanyaggal, így idővel kioldódhatnak, és érintés, belégzés vagy táplálék útján is bejuthatnak a szervezetbe. 

2. Az UV-lámpás manikűr veszélyei

A géllakk és más tartós körömkezelések során használt UV-lámpák nemcsak a körmöt keményítik meg, hanem a kéz bőrét is károsíthatják. A gyakori UV-sugárzás növeli a bőrrák kockázatát, különösen akkor, ha nem használ fényvédőt vagy védőkesztyűt a kezelés alatt.

3. Alumíniumsók a dezodorban

Az alumíniumsókat tartalmazó izzadásgátlók hatékonyak, ugyanakkor évek óta vizsgálják őket az emlőrák kockázata kapcsán. A szervezetben felhalmozódva ezek az anyagok hormonális változásokat idézhetnek elő. Érdemes lehet alumíniummentes alternatívákat választani.

4. A szolárium kockázata

A mesterséges UV-sugárzás gyors barnulást biztosít, azonban a bőr idő előtti öregedése mellett jelentősen növeli a melanoma – azaz a bőrrák – kialakulásának esélyét. Az egészség érdekében ajánlott a természetes barnulás, megfelelő fényvédelem mellett.

5. Hajfestés: nemcsak esztétikai kérdés

A tartós hajfestékek olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek a fejbőrön keresztül felszívódhatnak. Több kutatás is összefüggést talált ezen anyagok és egyes rákos megbetegedések – például leukémia vagy emlőrák – között. A ritkább hajfestés vagy a természetes színezők alkalmazása biztonságosabb megoldás lehet.

6. A teljes szőrtelenítés veszélyei

A szeméremszőrzet teljes eltávolítása – például brazil gyantával – gyakran mikrosérüléseket és irritációt okoz, ami megkönnyíti a fertőzések bejutását. A HPV egyes típusai méhnyakrákhoz vezethetnek, így érdemes megfontolni, mennyire indokolt a teljes szőrtelenség.

7. A szépségápolás néha többet árt, mint használ

A tartós, vízálló kozmetikumok gyakran perfluorozott vegyületeket (PFAS) tartalmaznak, amelyek a környezetre és az egészségre is ártalmasak lehetnek. Ezeket a vegyületeket összefüggésbe hozták hormonális problémákkal és bizonyos daganatokkal is.

8. Túlzásba vitt intim higiénia

Bár az intim tisztaság fontos, a túl gyakori, főként illatosított lemosók használata felboríthatja a természetes egyensúlyt. Ez irritációt, gyulladást, hosszabb távon pedig akár méhnyakrákhoz vezető folyamatokat is elindíthat. A hüvely öntisztuló rendszerként működik, ezért nincs szükség napi többszöri beavatkozásra – írja cikkében a Life.hu.

 

