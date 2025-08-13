Mondjon búcsút ezeknek a szépségápolási szokásoknak, szörnyen ártalmasak

Vannak olyan hétköznapi szépségápolási szokások, amelyekről sokan nem is sejtik, hogy hosszú távon kockázatot jelenthetnek. Egyes praktikák akár daganatos megbetegedések kialakulásához is hozzájárulhatnak – derül ki a Life.hu cikkéből.

Ezeket a szépségápolási praktikákat jobb elkerülni

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

1. Mesterséges illatok, rejtett kockázatok

Számos tusfürdő és testápoló mesterséges illatanyagokat tartalmaz, amelyek gyakran ftalátokat is rejtenek. Ezek a vegyületek befolyásolhatják a hormonrendszer működését, hosszú távon pedig hozzájárulhatnak az emlőrák kialakulásához. Érdemes lehet natúrkozmetikumokra váltani.

Mik is azok a ftalátok?

Korábbi cikkünkben foglalkoztunk vele, mik is azok a ftalátok. Ezek olyan vegyületek, amelyeket elsősorban lágyítószerként használnak a műanyagiparban, hogy a termékek rugalmasabbak, tartósabbak legyenek. Ezek a vegyületek azonban nem alkotnak erős kötést a műanyaggal, így idővel kioldódhatnak, és érintés, belégzés vagy táplálék útján is bejuthatnak a szervezetbe.

2. Az UV-lámpás manikűr veszélyei

A géllakk és más tartós körömkezelések során használt UV-lámpák nemcsak a körmöt keményítik meg, hanem a kéz bőrét is károsíthatják. A gyakori UV-sugárzás növeli a bőrrák kockázatát, különösen akkor, ha nem használ fényvédőt vagy védőkesztyűt a kezelés alatt.

3. Alumíniumsók a dezodorban

Az alumíniumsókat tartalmazó izzadásgátlók hatékonyak, ugyanakkor évek óta vizsgálják őket az emlőrák kockázata kapcsán. A szervezetben felhalmozódva ezek az anyagok hormonális változásokat idézhetnek elő. Érdemes lehet alumíniummentes alternatívákat választani.

4. A szolárium kockázata

A mesterséges UV-sugárzás gyors barnulást biztosít, azonban a bőr idő előtti öregedése mellett jelentősen növeli a melanoma – azaz a bőrrák – kialakulásának esélyét. Az egészség érdekében ajánlott a természetes barnulás, megfelelő fényvédelem mellett.

5. Hajfestés: nemcsak esztétikai kérdés

A tartós hajfestékek olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek a fejbőrön keresztül felszívódhatnak. Több kutatás is összefüggést talált ezen anyagok és egyes rákos megbetegedések – például leukémia vagy emlőrák – között. A ritkább hajfestés vagy a természetes színezők alkalmazása biztonságosabb megoldás lehet.