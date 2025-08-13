1 órája
Mondjon búcsút ezeknek a szépségápolási szokásoknak, szörnyen ártalmasak
Nem éri meg kockáztatni az egészségét a szépség kedvéért. A túlzásba vitt szépségápolás akár komoly egészségügyi következményekkel is járhat, a szépségápolás ugyanis nem mindig veszélytelen.
Vannak olyan hétköznapi szépségápolási szokások, amelyekről sokan nem is sejtik, hogy hosszú távon kockázatot jelenthetnek. Egyes praktikák akár daganatos megbetegedések kialakulásához is hozzájárulhatnak – derül ki a Life.hu cikkéből.
1. Mesterséges illatok, rejtett kockázatok
Számos tusfürdő és testápoló mesterséges illatanyagokat tartalmaz, amelyek gyakran ftalátokat is rejtenek. Ezek a vegyületek befolyásolhatják a hormonrendszer működését, hosszú távon pedig hozzájárulhatnak az emlőrák kialakulásához. Érdemes lehet natúrkozmetikumokra váltani.
Mik is azok a ftalátok?
Korábbi cikkünkben foglalkoztunk vele, mik is azok a ftalátok. Ezek olyan vegyületek, amelyeket elsősorban lágyítószerként használnak a műanyagiparban, hogy a termékek rugalmasabbak, tartósabbak legyenek. Ezek a vegyületek azonban nem alkotnak erős kötést a műanyaggal, így idővel kioldódhatnak, és érintés, belégzés vagy táplálék útján is bejuthatnak a szervezetbe.
2. Az UV-lámpás manikűr veszélyei
A géllakk és más tartós körömkezelések során használt UV-lámpák nemcsak a körmöt keményítik meg, hanem a kéz bőrét is károsíthatják. A gyakori UV-sugárzás növeli a bőrrák kockázatát, különösen akkor, ha nem használ fényvédőt vagy védőkesztyűt a kezelés alatt.
3. Alumíniumsók a dezodorban
Az alumíniumsókat tartalmazó izzadásgátlók hatékonyak, ugyanakkor évek óta vizsgálják őket az emlőrák kockázata kapcsán. A szervezetben felhalmozódva ezek az anyagok hormonális változásokat idézhetnek elő. Érdemes lehet alumíniummentes alternatívákat választani.
4. A szolárium kockázata
A mesterséges UV-sugárzás gyors barnulást biztosít, azonban a bőr idő előtti öregedése mellett jelentősen növeli a melanoma – azaz a bőrrák – kialakulásának esélyét. Az egészség érdekében ajánlott a természetes barnulás, megfelelő fényvédelem mellett.
5. Hajfestés: nemcsak esztétikai kérdés
A tartós hajfestékek olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek a fejbőrön keresztül felszívódhatnak. Több kutatás is összefüggést talált ezen anyagok és egyes rákos megbetegedések – például leukémia vagy emlőrák – között. A ritkább hajfestés vagy a természetes színezők alkalmazása biztonságosabb megoldás lehet.
6. A teljes szőrtelenítés veszélyei
A szeméremszőrzet teljes eltávolítása – például brazil gyantával – gyakran mikrosérüléseket és irritációt okoz, ami megkönnyíti a fertőzések bejutását. A HPV egyes típusai méhnyakrákhoz vezethetnek, így érdemes megfontolni, mennyire indokolt a teljes szőrtelenség.
7. A szépségápolás néha többet árt, mint használ
A tartós, vízálló kozmetikumok gyakran perfluorozott vegyületeket (PFAS) tartalmaznak, amelyek a környezetre és az egészségre is ártalmasak lehetnek. Ezeket a vegyületeket összefüggésbe hozták hormonális problémákkal és bizonyos daganatokkal is.
8. Túlzásba vitt intim higiénia
Bár az intim tisztaság fontos, a túl gyakori, főként illatosított lemosók használata felboríthatja a természetes egyensúlyt. Ez irritációt, gyulladást, hosszabb távon pedig akár méhnyakrákhoz vezető folyamatokat is elindíthat. A hüvely öntisztuló rendszerként működik, ezért nincs szükség napi többszöri beavatkozásra – írja cikkében a Life.hu.
