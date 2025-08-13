augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Összefoglaló

38 perce

Fontos változások a SZÉP-kártya körül, titokzatos csomagok kerültek elő egy autóból

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun szerdai kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy razziát tartottak Kecskeméten, hogy lopott autóval száguldoztak a fiatalok, és hírt adtunk a SZÉP-kártyákat érintő változásokról is.

Digner Brigitta

Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy szeptembertől óriási változás jön a SZÉP-kártyáknál, hogy alacsony vízállás bénítja a hajózást a Dunán, valamint arról is, hogy gólyák sokasága gyűlt össze Fülöpjakab határában, de több madár áramütést szenvedett.

változás a SZÉP-kártyák körül, szeptembertől várható,
Fontos változások a SZÉP-kártyák körül
Fotó: Illusztráció/MW-archív

Elveszítheti a jogosultságot, ha ezt nem tudja az özvegyi nyugdíjról

Könnyen lecsúszhat róla, aki nem figyel a határidőkre. Dr. Farkas András nyugdíjszakértő segítségével összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat az ideiglenes özvegyi nyugdíjról.

Hajnali razzia Kecskeméten, titokzatos csomagok kerültek elő egy autóból

Egy hajnali rendőri intézkedés végén furcsa csomagok kerültek elő egy autóból. 

Fiatalkorúak száguldoztak a lopott autóval, egy ház fala állította meg őket

Strandolás helyett bűncselekményekkel töltötték a nyári napokat. Lopások sorozata írható a két fiatal számlájára.

Hét orvosi vizsgálat, amit ingyen elvégeznek, és talán nem is tudtál róluk

Gyakran hallani, hogy milyen nehézkes a szakrendelésekre való bejutás, ezért sokan inkább magánorvosi rendeléseket vesznek igénybe, ami viszont jelentős költséggel jár. Kevesen tudják, hogy számos olyan orvosi szűrővizsgálat létezik, amely teljesen ingyenes, és elsősorban a megelőzésre fókuszál.

Szeptembertől óriási változás jön: így használhatja a SZÉP-kártyákat költségek nélkül!

Szigorúbb szabályok és magasabb keretösszeg várja a SZÉP-kártya-tulajdonosokat ősztől. A SZÉP-kártya felhasználásának módja és határideje is jelentősen módosul.

Beszorult a járműbe a sofőr, feszítővágóval szabadították ki a roncsok közül

Kamionbaleset és több tűzeset is munkát adott a tűzoltóknak kedden.

Nem jutott messzire a lopott Suzukival, résen voltak a rendőrök

Egy rutinjárőrözés során lettek figyelmesek a rendőrök egy gyanús autóra az 53-as főúton. Mint kiderült, az autólopás néhány perccel korábban történt Kalocsán.

Nem számít a saját ingatlan, ilyen feltételek mellett tulajdonosként is felvehető a fix 3 százalékos lakáshitel

A fix 3 százalékos lakáshitel részleteibe jobban betekintve, az ingatlanrésszel rendelkezők helyzetét vizsgáljuk meg. Milyen lehetőségeik vannak a tulajdonosoknak az Otthon Start Programban?

Extrém időjárás jön! Ettől a naptól adták ki a harmadfokú hőségriasztást

Továbbra is marad a kánikula. Az országos tiszti főorvos a HungaroMet legfrissebb előrejelzése alapján augusztus 14-én (csütörtök) éjféltől augusztus 17-éig (vasárnap éjfélig) országos szinten harmadfokú hőségriasztást rendelt el.

Alacsony vízállás bénítja a hajózást a Dunán, újra le kellett zárni a zsilipet

Alacsony vízállás miatt ismét lezárták a Kvassay-hajózsilipet, három héttel a júliusi újranyitás után. A hajózsilip ismételt üzembe helyezése a vízszinttől függ.

Áramütés tizedelte a népes gólyakolóniát, egy madarat sikerült megmenteni

Az elmúlt napokban különleges természeti jelenségnek lehettek tanúi Fülöpjakab és környékének lakói. Egy közel száz egyedből álló fehérgólya-kolónia jelent meg a település határában. A látvány nemcsak ritka, hanem egészen lenyűgöző, és nagy örömet okozott a helybelieknek. Az örömöt azonban szomorú események árnyékolták be. Több madár ugyanis áramütést szenvedett.

Még a kecskék is lelassulnak – különleges TikTok-videóban mutatta be Kecskemétet a dán influenszer

„Kecskeváros”, art nouveau és lassú nyári hangulat. Így jellemzi legújabb TikTok-videójában Kecskemétet a Pécsett élő dán youtuber, Frederik Cornelius. A több mint 30 ezer követővel rendelkező tartalomgyártó humorral és különleges részletekkel mutatja be a város mindennapi varázsát.

Több mint 3 milliárd forintból bővítik a szennyvíztelepet, a helyiek régóta várnak erre a fejlesztésre

Történelmi lépésnek nevezte Patkós Zsolt kiskunmajsai polgármester a város életében megvalósuló fejlesztést. Összesen 3,53 milliárd forintból bővítik a majsai szennyvíztelepet, amely évtizedes hiányt pótol, és hosszú távra biztosítja a város fejlődésének alapjait.

Pokoli hőséget mértek Magyarországon, ez a terület az időjárási szélsőségek bajnoka

Egy éve Kelebián mérték a legmelegebb napi hőmérsékletet. Újabb extrém rekord Bács-Kiskunból.

Ezek a négykerekű ritkaságok nem csak az autórajongókat veszik le a lábukról

Ezúttal nem az utcán, hanem a kiskőrösi autómúzeumban forgatott az Epixk néven ismert TikToker. A Mercedes-Benz több ikonikus modellje mellett elképesztő autólegendák is láthatók a videóban.

 

