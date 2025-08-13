Fontos változások a SZÉP-kártya körül, titokzatos csomagok kerültek elő egy autóból

Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy szeptembertől óriási változás jön a SZÉP-kártyáknál, hogy alacsony vízállás bénítja a hajózást a Dunán, valamint arról is, hogy gólyák sokasága gyűlt össze Fülöpjakab határában, de több madár áramütést szenvedett.

Fontos változások a SZÉP-kártyák körül

Elveszítheti a jogosultságot, ha ezt nem tudja az özvegyi nyugdíjról

Könnyen lecsúszhat róla, aki nem figyel a határidőkre. Dr. Farkas András nyugdíjszakértő segítségével összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat az ideiglenes özvegyi nyugdíjról.

Hajnali razzia Kecskeméten, titokzatos csomagok kerültek elő egy autóból

Egy hajnali rendőri intézkedés végén furcsa csomagok kerültek elő egy autóból.

Fiatalkorúak száguldoztak a lopott autóval, egy ház fala állította meg őket

Strandolás helyett bűncselekményekkel töltötték a nyári napokat. Lopások sorozata írható a két fiatal számlájára.

Hét orvosi vizsgálat, amit ingyen elvégeznek, és talán nem is tudtál róluk

Gyakran hallani, hogy milyen nehézkes a szakrendelésekre való bejutás, ezért sokan inkább magánorvosi rendeléseket vesznek igénybe, ami viszont jelentős költséggel jár. Kevesen tudják, hogy számos olyan orvosi szűrővizsgálat létezik, amely teljesen ingyenes, és elsősorban a megelőzésre fókuszál.

Szeptembertől óriási változás jön: így használhatja a SZÉP-kártyákat költségek nélkül!

Szigorúbb szabályok és magasabb keretösszeg várja a SZÉP-kártya-tulajdonosokat ősztől. A SZÉP-kártya felhasználásának módja és határideje is jelentősen módosul.

Beszorult a járműbe a sofőr, feszítővágóval szabadították ki a roncsok közül

Kamionbaleset és több tűzeset is munkát adott a tűzoltóknak kedden.

Nem jutott messzire a lopott Suzukival, résen voltak a rendőrök

Egy rutinjárőrözés során lettek figyelmesek a rendőrök egy gyanús autóra az 53-as főúton. Mint kiderült, az autólopás néhány perccel korábban történt Kalocsán.

Nem számít a saját ingatlan, ilyen feltételek mellett tulajdonosként is felvehető a fix 3 százalékos lakáshitel

A fix 3 százalékos lakáshitel részleteibe jobban betekintve, az ingatlanrésszel rendelkezők helyzetét vizsgáljuk meg. Milyen lehetőségeik vannak a tulajdonosoknak az Otthon Start Programban?