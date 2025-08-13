Szeptembertől óriási változás jön: így használhatja a SZÉP-kártyát költségek nélkül! – videóval

A Világgazdaság cikke alapján szeptember 1-jétől kizárólag elektronikus terminállal rendelkező elfogadóhelyeken lehet majd költeni a SZÉP-kártyán jóváírt összegeket. A SZÉP-kártya keretösszege is emelkedik, ráadásul a díjmentes felhasználás határidejére is érdemes figyelni, hogy elkerülje a 15 százalékos levonást.

Szeptembertől megváltozik a SZÉP-kártya használata

Fotó: MW-archív

Szigorodnak a szabályok a SZÉP-kártya használatában

A tavaly bejelentett változtatások értelmében a kártya ősztől kizárólag a rajta lévő összegek terhére lesz használható. Az elfogadóhelyeknek kötelező lesz elektronikus terminált üzemeltetniük, így a tranzakciók biztonságosabbá válnak.

Magasabb keretösszeg, nagyobb mozgástér

A jelenlegi 450 ezer forintos maximális juttatási keret 120 ezer forinttal nő, így 2025-től 570 ezer forint állhat rendelkezésre. Ez továbbra is szálláshelyeken, éttermekben és szabadidős szolgáltatásokra költhető.

Fontos határidők a díjmentes felhasználáshoz

Az egyenlegek után egy év elteltével 15 százalékos díjat számolhatnak fel. Idén szeptember 20-án a 2024. március 20. és szeptember 20. között feltöltött, fel nem használt összegek kerülhetnek terhelésre. A munkáltatói utalások időzítése akár fél évvel is meghosszabbíthatja a díjmentes felhasználási időszakot.

Növekvő költések és elfogadóhelyek

2025 júniusában a SZÉP-kártya-feltöltések összege 44,4 milliárd forint volt, ami több mint 26 százalékos növekedés az előző évhez képest. Az elfogadóhelyek száma közel 158 ezerre nőtt, a Balaton pedig továbbra is a kártyás költések egyik kiemelt helyszíne.