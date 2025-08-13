32 perce
Szeptembertől óriási változás jön: így használhatja a SZÉP-kártyát költségek nélkül! – videóval
Szigorúbb szabályok és magasabb keretösszeg várja a SZÉP-kártya-tulajdonosokat ősztől. A SZÉP-kártya felhasználásának módja és határideje is jelentősen módosul.
A Világgazdaság cikke alapján szeptember 1-jétől kizárólag elektronikus terminállal rendelkező elfogadóhelyeken lehet majd költeni a SZÉP-kártyán jóváírt összegeket. A SZÉP-kártya keretösszege is emelkedik, ráadásul a díjmentes felhasználás határidejére is érdemes figyelni, hogy elkerülje a 15 százalékos levonást.
Szigorodnak a szabályok a SZÉP-kártya használatában
A tavaly bejelentett változtatások értelmében a kártya ősztől kizárólag a rajta lévő összegek terhére lesz használható. Az elfogadóhelyeknek kötelező lesz elektronikus terminált üzemeltetniük, így a tranzakciók biztonságosabbá válnak.
Magasabb keretösszeg, nagyobb mozgástér
A jelenlegi 450 ezer forintos maximális juttatási keret 120 ezer forinttal nő, így 2025-től 570 ezer forint állhat rendelkezésre. Ez továbbra is szálláshelyeken, éttermekben és szabadidős szolgáltatásokra költhető.
Fontos határidők a díjmentes felhasználáshoz
Az egyenlegek után egy év elteltével 15 százalékos díjat számolhatnak fel. Idén szeptember 20-án a 2024. március 20. és szeptember 20. között feltöltött, fel nem használt összegek kerülhetnek terhelésre. A munkáltatói utalások időzítése akár fél évvel is meghosszabbíthatja a díjmentes felhasználási időszakot.
Növekvő költések és elfogadóhelyek
2025 júniusában a SZÉP-kártya-feltöltések összege 44,4 milliárd forint volt, ami több mint 26 százalékos növekedés az előző évhez képest. Az elfogadóhelyek száma közel 158 ezerre nőtt, a Balaton pedig továbbra is a kártyás költések egyik kiemelt helyszíne.