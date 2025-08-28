augusztus 28., csütörtök

SZÉP-kártyások figyelem! Fontos határidő közeleg, ha erről lemarad, a pénze bánhatja!

Sokan nem tudják pontosan, mennyi ideig maradhat érintetlenül a kártyán lévő összeg. A SZÉP-kártya használat szabályai szigorúbbak lettek, és a lejáró egyenleget már csak egy ideig lehet biztonságban tartani.

Orosz Fanni Flóra

A fel nem használt pénz nem maradhat örökké a SZÉP-kártyán. A jogszabályok szerint a 2024. március 21. és 2024. szeptember 20. között jóváírt, de el nem költött összegekre 2025. szeptember 21-én hajnalban 15 százalékos díjat vonnak le. Ez azt jelenti, hogy aki nem költi el időben a SZÉP-kártya keretét, jelentős veszteséget szenvedhet el.

SZÉP-kártya, levonások jönnek szeptemberben,
SZÉP-kártya: Eddig állhat a pénze
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Meddig van biztonságban a pénz?

A SZÉP-kártyán jóváírt összegek egy évig maradhatnak levonás nélkül, vagyis a kifizetéstől számított 365 napon belül el kell költeni a pénzt. A határidő után a szolgáltató automatikusan megterheli a kártyát a jogszabályban meghatározott díjjal.

Hogyan kerülhető el a levonás?

A legegyszerűbb megoldás, ha a tulajdonos a lejárati határidőig felhasználja a pénzét. Ez lehetséges vendéglátásban, szálláshelyeken, szabadidős programokon, de 2025-től már lakásfelújítási célokra is költhető a keret. Érdemes tehát figyelni a dátumokra, mert a díjterhelés után a veszteséget már nem lehet visszaszerezni.

Új lehetőségek a SZÉP-kártya felhasználására

Az idei évtől elérhető az „Aktív Magyarok” zseb is, amely évente maximum 120 ezer forintig nyújt plusz lehetőséget, valamint a lakásfelújítási költés lehetősége is új távlatokat nyit. Ezekkel a bővítésekkel még több területen használható a SZÉP-kártya, de a lejárati szabályok ugyanúgy érvényben maradnak.

 

