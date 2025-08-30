augusztus 30., szombat

Fontos újítás jön szeptembertől a SZÉP-kártyáknál, ennek sokan örülni fognak

Címkék#SZÉP-kártya#digitális#újítás

Felgyorsult világunkban az egyszerűbb és gyorsabb intézkedés céljából a telefonunkat használjuk sok mindenre. A SZÉP-kártya is alkalmazkodik a modern fejlesztésekhez, így a jövőben már nem kell magunknál hordani, hanem digitálisan lesz lehetőségünk a használatára.

Brockmeyer Sophie Isabella

A Világgazdaság (VG) tájékoztatása alapján az ősz első napjától kezdve a SZÉP-kártya minden digitális platformon működni fog. Sokak már korábban digitalizálták a bankoknál kártyájukat, így valószínűleg ez egy sikeres folyamat lesz a jövőben is. 

A SZÉP-kártya digitalizálása
A SZÉP-kártya is alkalmazkodik a modern fejlesztésekhez
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A SZÉP-kártya digitalizálása

A VG szerint a lakosság nyitott az átállásra, hiszen augusztus végéig már 21 ezren digitalizálták SZÉP-kártyájukat. Júliusban ráadásul átlépte a 100 millió forintot is a velük elköltött összeg. A szeptember elsejétől bekövetkező változás után a kártyákat majd csak olyan helyen lehet használni, ahol van lehetőség elektronikus terminál segítségével fizetni. Azért is korszerű ez a döntés, mert ma már nagyon sokan okostelefonnal, vagy akár okosórával fizetnek vásárlásuk alkalmával, és így ugyanezt a Széchenyi Pihenő Kártya segítségével is megtehetik. 

Az elfogadóhelyek száma is megnövekedett az elmúlt időszakban, ugyanis januártól számítva 3600 új elfogadóhely jött létre, ami összesen már 46 ezer SZÉP-kártya elfogadó helyet jelent – írta a VG. Emellett a kártyára feltölthető keret is emelkedett 450 ezerről 570 ezerre. 

Határidők

Elérkezik lassan a határidő, amíg levonás nélkül el lehet költeni a régóta kártyán lévő összeget. A Széchenyi Pihenő Kártyán a feltöltés után eltelt egy évet követő március 20-ig vagy szeptember 20-ig a fel nem használt egyenleg terhére 15 százalékos egyszeri díjat számít fel a szolgáltató. Idén szeptember 20-án a 2024. március 20. és 2024. szeptember 20. között feltöltött és fel nem használt egyenlegekre kell figyelni – emlékeztet Fata László, a Cafeteria Trend juttatási szakértője a Világgazdaság oldalán. A díj nem számítható fel azon pénzeszközre, amely után e rendelet szerinti díjat már számoltak fel. 

Abban az esetben, ha a munkáltató a 2025. szeptember 20. előtti napokban utalja a munkavállalók SZÉP-kártya-juttatásait, akkor azt 2026. szeptember 20-ig lehet költségek levonása nélkül felhasználni.

 

 

