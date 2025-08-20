Halasi gyökerek a történelem sűrűjében, a Szent Koronát őrző utolsó parancsnok a városban is szolgált

A Szent Korona a magyar történelem legbecsesebb emléktárgya, az ezeréves magyar államiság jelképe. Birtoklásáért trónviszályok dúltak, előfordult, hogy ellopták, vagy titkon őrizték. Többször elvitték, szó szerint menekítették az országból. Pincében, föld alatt elásva rejtegették.

A rádióműsorból a Szent Korona történetéről és őrzéséről is sok érdekesség derült ki

Fotó: Kossuth Rádió

Szent István koronájaként emlegetjük, de a kutatók szerint két különböző: egy görög és egy latin korona egyesítéséből jött létre. Mai alakját III. Béla király uralkodásának idején nyerte el. Nincs még egy ilyen szakrális tárgy a világon, mint a magyar Szent Korona, amely a király legitimációjának legfontosabb tárgya volt, ez által a magyar államiság megtestesítője. Mindenki ismeri, az eredetéről és kalandos történetéről azonban keveset tudunk. Magyarország egyik legrégebbi, egészen államalapítónk, Szent István koráig visszanyúló jelképe a Szent Korona.

A Szent Korona mellett mindig állnak őrök

A Kossuth Rádió műsorából megtudhatjuk, mióta beszélhetünk ismét honvédségi Koronaőrségről, és hogyan kapta vissza a Magyar Honvédség 66 év elteltével ezt a megtisztelő feladatot. 2011. május 30-án vette át – akkori nevén – a Honvéd Koronaőrség a Szent Korona őrzését és védelmét. 2023. február 1-jétől az alegység hivatalos megnevezése: a 32-es Testőr Ezred Koronaőrség.

A Szent Koronát 2000 óta a Parlamentben őrzik, immár több mint huszonöt éve, a nap 24 órájában.

A Koronaőrség alegység felel annak folyamatos őrzéséért és védelméért, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárának részeként.

A Koronaőrség fő feladata a Szent Korona őrzése, amely a protokolláris és reprezentatív szolgálatok közé tartozik. Emellett részt vesznek például a Szent Jobb kíséretében, állami ünnepeken a Csapatzászlóval együtt jelennek meg, és minden olyan feladatot ellátnak, amelyet elöljáróik kijelölnek számukra. A műsor azt is bemutatja, kik lehetnek koronaőrök, és mennyi időre vállalhatják a szolgálatot.

Az utolsó koronaőr parancsnok Kiskunhalason szolgált

Végső István kiskunhalasi történész, levéltáros, több egykori koronaőr munkásságát feltérképezte, közülük is a legfontosabb, Pajtás Ernő, aki az utolsó koronaőr parancsnok volt 1943. január 1.–1945. május között. Érdekesség, hogy a koronaőrség egykori parancsnoka, Pajtás Ernő Kiskunhalason is szolgált a kerékpáros zászlóaljnál, 1928–1935 között a 2. kiképző zászlóalj 1. század parancsnoka volt a városban. Ő volt, aki kimenekítette a nácik és a szovjetek elől a Szent Koronát. Végső István történész szerint egyébként a Szent Koronát kalandos útjai során, Kiskunhalason is keresztül vihették a középkorban, de 1938. június 26-án biztosan Kiskunhalason járt, amikor az aranyvonat begördült a vasútállomásra, amely Szent István ereklyéit hordozta körbe Magyarországon. Erről korábban a kiskunhalasi könyvtárban Pálffy Géza, a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője is tartott előadást.