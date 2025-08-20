1 órája
Halasi gyökerek a történelem sűrűjében, a Szent Koronát őrző utolsó parancsnok a városban is szolgált
A Kossuth Rádió Felfedező című ünnepi műsorában Kádár Dóra szerkesztő-riporter, Roxin István őrnaggyal, a Koronaőrség alegység jelenlegi parancsnokával és Végső István kiskunhalasi történésszel, a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársával beszélgetett. A műsorból a Szent Korona történetéről és őrzéséről sok érdekesség mellett kiderül az is, miként kötődik Kiskunhalashoz az utolsó volt koronaőr parancsnok.
A Szent Korona a magyar történelem legbecsesebb emléktárgya, az ezeréves magyar államiság jelképe. Birtoklásáért trónviszályok dúltak, előfordult, hogy ellopták, vagy titkon őrizték. Többször elvitték, szó szerint menekítették az országból. Pincében, föld alatt elásva rejtegették.
Szent István koronájaként emlegetjük, de a kutatók szerint két különböző: egy görög és egy latin korona egyesítéséből jött létre. Mai alakját III. Béla király uralkodásának idején nyerte el. Nincs még egy ilyen szakrális tárgy a világon, mint a magyar Szent Korona, amely a király legitimációjának legfontosabb tárgya volt, ez által a magyar államiság megtestesítője. Mindenki ismeri, az eredetéről és kalandos történetéről azonban keveset tudunk. Magyarország egyik legrégebbi, egészen államalapítónk, Szent István koráig visszanyúló jelképe a Szent Korona.
A Szent Korona mellett mindig állnak őrök
A Kossuth Rádió műsorából megtudhatjuk, mióta beszélhetünk ismét honvédségi Koronaőrségről, és hogyan kapta vissza a Magyar Honvédség 66 év elteltével ezt a megtisztelő feladatot. 2011. május 30-án vette át – akkori nevén – a Honvéd Koronaőrség a Szent Korona őrzését és védelmét. 2023. február 1-jétől az alegység hivatalos megnevezése: a 32-es Testőr Ezred Koronaőrség.
A Szent Koronát 2000 óta a Parlamentben őrzik, immár több mint huszonöt éve, a nap 24 órájában.
A Koronaőrség alegység felel annak folyamatos őrzéséért és védelméért, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárának részeként.
A Koronaőrség fő feladata a Szent Korona őrzése, amely a protokolláris és reprezentatív szolgálatok közé tartozik. Emellett részt vesznek például a Szent Jobb kíséretében, állami ünnepeken a Csapatzászlóval együtt jelennek meg, és minden olyan feladatot ellátnak, amelyet elöljáróik kijelölnek számukra. A műsor azt is bemutatja, kik lehetnek koronaőrök, és mennyi időre vállalhatják a szolgálatot.
Az utolsó koronaőr parancsnok Kiskunhalason szolgált
Végső István kiskunhalasi történész, levéltáros, több egykori koronaőr munkásságát feltérképezte, közülük is a legfontosabb, Pajtás Ernő, aki az utolsó koronaőr parancsnok volt 1943. január 1.–1945. május között. Érdekesség, hogy a koronaőrség egykori parancsnoka, Pajtás Ernő Kiskunhalason is szolgált a kerékpáros zászlóaljnál, 1928–1935 között a 2. kiképző zászlóalj 1. század parancsnoka volt a városban. Ő volt, aki kimenekítette a nácik és a szovjetek elől a Szent Koronát. Végső István történész szerint egyébként a Szent Koronát kalandos útjai során, Kiskunhalason is keresztül vihették a középkorban, de 1938. június 26-án biztosan Kiskunhalason járt, amikor az aranyvonat begördült a vasútállomásra, amely Szent István ereklyéit hordozta körbe Magyarországon. Erről korábban a kiskunhalasi könyvtárban Pálffy Géza, a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője is tartott előadást.
Mélykúti ötvösművész is közreműködött a koronázási jelvények hazaszállításában
A Szent Koronának van más dél-alföldi vonatkozása is, mégpedig, hogy a mélykúti születésű Szvetnik Joachim, Kossuth-díjas ötvösművész 1977-ben közreműködött a koronázási jelvények azonosításában és hazaszállításában. 1945-ben a magyar koronázási jelvények Amerikába kerültek és azokat az amerikai kormány a magyar nép különleges tulajdonaként őrizte. 1977-ben Jimmy Carter, az USA néhai elnöke hozzájárult az ékszerek visszaadásához. Mielőtt erre sor került volna, egy bizottság tagjaként Szvetnik Joachim azonosította és leltározta a műtárgyakat, valamint javaslatot tett a szállításukra és őrzésükre. Szvetnik Joachim mélykúti szülőháza ma emlékház, mely bemutatja a XX. század egyik legnagyobb ötvös géniuszának életét és munkásságát.
