Szent István ünnepén együtt emlékezett Kiskunfélegyháza közössége – fotók
Kiskunfélegyháza lakói idén is méltóképpen emlékeztek meg államalapító királyunkról, Szent Istvánról, akinek szellemi öröksége ma is irányt mutat a magyarságnak – hangzott el a szerdai ünnepi eseményen. A Szent István-templom előtt megrendezett ünnepségen Balla László alpolgármester köszöntötte a megjelent ünneplőket.
Szent István napja a magyarság egyik legrégibb és legjelentősebb ünnepe, amely nemcsak az államalapítás emléknapja, hanem a magyar katolikus egyház egyik kiemelt ünnepe is. Mária Terézia 1771-ben nyilvánította országos ünneppé, s azóta ez a nap a nemzeti identitás, a hit és a közösség szimbólumává vált – fogalmazott Balla László. Hangsúlyozta: mai, zaklatott világunkban, ahol az értékrendek felborulni látszanak, különösen fontos, hogy visszanyúljunk azokhoz a kapaszkodókhoz, amelyek megtartanak minket, és ilyen kapaszkodó Szent István is.
Szent István biztos kapaszkodó a változó világban
Kevés olyan alak van a történelmünkben, aki ennyire mélyen beleivódott a kollektív emlékezetünkbe. Szent István király életműve olyan, mint egy biztos kapaszkodó, amelyhez újra meg újra visszatérhetünk – különösen, amikor a világ zűrzavara körülvesz minket – mondta Balla László.
A beszédében hangsúlyozta, hogy Szent István szellemi öröksége nem csupán az országhatárokon belül él tovább: a Kárpát-medence minden magyar közössége számára ő a megmaradás záloga.
Történelmi és helyi kötődések
A város történetében is jelentős szerepet játszik Szent István kultusza: Kiskunfélegyháza első fatemplomát is róla nevezték el, de a Sarlós Boldogasszony-templom egyik oltára, a több mint 150 éve épült Szent István-templom tornyai és ereklyéje őrzik emlékét. Mellszobra ma is büszkén áll a város szívében, üzenete a béke és a lelki nyugalom fontosságát hirdeti.
Művészek és történészek is keresik személyisége lényegét
Balla László ünnepi beszédében felidézte azt is, hogy Szent Istvánt az utókor sokféle szerepében vizsgálta már: államférfiként, egyházszervezőként, apaként, törvényhozóként és a kereszténység terjesztőjeként. Egyes művészek és érzékeny lelkületű emberek még ma is keresik és kutatják személyiségének mélyebb rétegeit, e keresés pedig időről időre új értelmezéseket és műalkotásokat eredményez.
A hit megtartó ereje a történelem viharai között
Sokan úgy tartják, hogy épp a kereszténység felvétele mentette meg a magyarságot a beolvadástól, és Szent István egyik legnagyobb tette az volt, hogy országát Mária oltalmába ajánlotta. Az „intelmekben” is olvasható sor – „Ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is!” – ma is érvényes, hiszen a túlélés képessége, a lelki elszántság és az erős hit vezette át népünket a legnehezebb történelmi korszakokon.
Szent István királyra emlékeztek KiskunfélegyházánFotók: Vajda Piroska
Üzenet a jelennek: béke, szeretet, összetartás
Végül az alpolgármester békességet, nyugalmat és szeretetteljes lelki épülést kívánt minden jelenlévőnek. Mint mondta, a hangsúly az emberi értékek – hit, szeretet, összetartozás – fontosságán van, amelyek segíthetnek a mindennapok nehézségeinek elviselésében és abban is, hogy Kiskunfélegyháza közössége továbbra is erős és összetartó maradjon.
Ragaszkodjunk ezekhez az értékekhez annál is inkább, hogy a tolakodó gyűlölködés, a megosztottság háttérbe szorulhasson, s egy olyan jövőt építhessünk, ahol minél jobban érezhetjük magunkat ebben a városban, közös otthonunkban – zárta gondolatait Balla László.
Az alpolgármester ünnepi beszéde után a város, az egyház, az intézmények és civil szervezetek vezetői megkoszorúzták Szent István szobrát, majd ünnepi szentmisét mutatott be Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye nyugalmazott püspöke. A szentmise végén megáldotta és megszentelte az újkenyeret, amit ezt követően arató felvonulás keretében vittek a városháza elé. Ott a város vezetői szegték meg és osztották szét az ünneplők között.
