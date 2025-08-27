augusztus 27., szerda

Nagykőrös

Sokak örömére bejelentették, újraindul a szemészeti szakrendelés

Fontos egészségügyi bejelentést tett Nagykőrös polgármestere, Körtvélyesi Attila. Jövő héten újraindul a szemészeti szakrendelés Nagykőrösön. Itt vannak a részletek.

Vizi Zalán

Egészségügyi szempontból fontos probléma oldódott meg. Szeptember 4-től újraindul a szemészeti szakrendelés Nagykőrösön. A hírt Körtvélyesi Attila polgármester jelentette be.

újraindul a szemészeti szakrendelés Nagykőrösön
Forrás: Körtvélyesi Attila Facebook-oldala

Szemészeti szakrendelés Nagykőrösön: már lehet időpontot foglalni

A szeptember 4-től, csütörtöktől újrainduló szakrendelésre a betegeket a nagykőrösi kórházba várják. Ahogyan azt a polgármester írta, a korábbi szemészeti szakrendelőt készítik elő a rendelésekhez, és már időpontot is lehet foglalni.

A nagykőrösi szemészeti szakrendelést a jövőben heti egy napon lehet majd igénybe venni. 

– Köszönöm a segítséget dr. Takács Péter egészségügyi államtitkárnak és mindazoknak, akik tettek azért, hogy ez a szakrendelés helyben biztosított lehessen – zárta bejegyzését a városvezető.

 

 

