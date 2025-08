A polgármester boldog, ezt a szakot választotta az első osztályba készülő kislánya

Kecskemét polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia a beszélgetés során érintette egy tervezett, új áruház építését, a város vízmegtartási terveit, valamint a végén elárult egy kis magánéleti vonatkozást is így iskolakezdés előtt, mely kapcsolódik a most kezdődő Kodály Művészeti Fesztiválhoz.

Szemereyné Pataki Klaudia, kecskeméti polgármester a Rádió1 Gong Téma című műsorában nyilatkozott

Fotó: Rádió 1 Gong

Szemereyné Pataki Klaudia kislánya a zenei pályát választotta

Még tart a nyár, de Kecskeméten is sok család már az iskolakezdésre fókuszál. Többen, első osztályba készülő kisgyermekük kapcsán pedig kiemelten erre koncentrálnak. Ezek közé tartozik Szemereyné dr. Pataki Klaudia, Kecskemét város polgármestere is, akinek kisebbik lánya most ballagott el az óvodából.

– Kislányom szeptemberben kezdi meg iskolás tanulmányait. Olyan szerencsések vagyunk, hogy nagyon jó a hallása, és nagyon szép a hangja. Ezt a tehetséget, adottságot érdemes kihasználni, így a Kodály iskolába felvételiztünk, sikerrel. Szeptemberben a Kodály Zoltán Általános Iskolában kezdheti meg a tanévet. Ezek az első hetek mindig meghatározóak, nagyon sok új információt tartalmaznak, ugyanakkor sok bizonytalanságot is. A kisgyermekek nagyon sok kérdést tesznek fel, úgyhogy nekem most édesanyaként külön figyelmet kell fordítanom az iskolakezdésre. Azon túlmenően, hogy meg kell venni a tanszereket, irodaszereket, el kell dönteni, milyen legyen a táska, a tolltartó, mi a trendi, mi az, ami praktikus. Így mi most nagyon okosan mindent végiggondoltunk az iskolára készülődve – árulta el a város első embere.

Jubilál a 75 éves Kodály Iskola

Kecskeméten augusztus 2–8. között zajlik az országosan is kiemelkedő rangú Kodály Művészeti Fesztivál. A Kodály iskola is most jubilál, fennállásának 75. évfordulója alkalmából. A fesztivál keretében hallható majd a Kodály Iskola 75 című műsor, ahol az iskolai kórusok mutatkoznak be és adnak koncertet Kodály Zoltán és Bartók Béla műveiből. Ezen apróból is több érdekességet megosztott a polgármester.

– Nagyon örültem neki, amikor a Kodály iskola jubileuma kapcsán megkeresett Ittzés Tamás igazgató. Elmondta: a 75 éves évfordulót méltó módon szeretnék megünnepelni, és felkeresni mindazokat a személyeket, akik kötődnek a Kodály iskolához, vagy ott tanultak, ott végeztek, majd művésszé vagy zenetanárrá váltak. Egy igazi közösségépítő évre készül az iskola, mely most kezdődik el a Kodály Fesztivál keretében. Augusztus 4-én, hétfőn mi is szeretnénk részt venni az iskola kórusainak a bemutatkozó műsorán, gálaestjén az iskolában, és remélem, hogy nagyon sok kedves ismerős arccal találkozunk majd a koncerten, és jó szórakozás lesz az augusztusi nyári esték elején itt a kecskemétieknek is – mondta végül Szemereyné dr. Pataki Klaudia.