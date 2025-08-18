Szász András viszonylag későn, negyvenévesen kezdte újságírói pályáját, de hamar bebizonyította, hogy erre született. A Petőfi Népe szerkesztőségében talált először otthonra, ahol nyitottságával, közvetlenségével és mesélőkedvével azonnal belopta magát a kollégák szívébe. Jó volt hallgatni, ahogyan beszélt, de legalább annyira figyelni is tudott másokra. Az emberek történetei érdekelték, azok az egyszerű, mégis mély sorsok, amelyek mögött mindig felsejlett valami igazán emberi. Úgy tudott ezekről írni, ahogyan csak kevesen – olyan természetességgel és érzékenységgel, mint nagy példaképei, Móra Ferenc vagy Wass Albert.

Búcsú Szász Andrástól

Fotó: Beküldött fotó

András sosem tanulta formálisan sem az újságírást, sem a fotózást. Őstehetség volt, akinek ösztönei, ízlése, látásmódja vezetőként és alkotóként is kivételessé tette. Tollából és fényképezőgépéből életre keltek az írott és képi történetek, az újságokban, majd később könyveiben, amelyek sokak számára váltak meghatározó olvasmánnyá.

A félegyházi szerkesztőséget évekig vezette

Tudását nem tartotta meg magának. A kiskunfélegyházi szerkesztőséget, amelyet éveken át nagy szeretettel és odaadással vezetett, valódi műhellyé formálta: egy hely, ahol a fiatalok – köztük jómagam is – a szakma fortélyait tőle tanulhatták meg. Olyan tudást adott át, amelyet semmilyen iskola nem tanít, csak egy mesterember, aki hisz abban, amit csinál, és akinek a szívében mindig ott volt az emberség.

A szíve mindig hazahúzta

1988-ban családjával együtt hagyta el szülővárosát, Nagyváradot, és telepedett le Kiskunfélegyházán. Sokat mesélt arról az útról, hogyan jöttek át a határon két kislányukkal, és hogyan találtak új otthonra az alföldi városban. Szerette a ligetös Félegyházát, a konok kiskunokat – mégis, szíve egy része mindig visszahúzta a Partiumba. Talán ez az erős kötődés inspirálta monumentális vállalkozására is: a Partium és Erdély építészeti örökségét bemutató köteteire, melyekben fényképein és írásain keresztül megörökítette a múlt szépségét az utókor számára.

Emlékszem, mennyire várta a nap végét, hogy végre beülhessen öreg, zöld Golfjába, és elindulhasson újabb erdélyi kastélyokat fényképezni. Mikor visszatért, mindig lelkesen mutatta a frissen készült képeket, és mesélte a hozzájuk tartozó történeteket, élmény volt hallgatni.