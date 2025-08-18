2 órája
Búcsú Szász Andrástól
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 74. évében, augusztus 5-én elhunyt Szász András író, újságíró, fotós – egykori munkatársunk, barátunk, szerkesztőségünk megbecsült tagja.
Szász András viszonylag későn, negyvenévesen kezdte újságírói pályáját, de hamar bebizonyította, hogy erre született. A Petőfi Népe szerkesztőségében talált először otthonra, ahol nyitottságával, közvetlenségével és mesélőkedvével azonnal belopta magát a kollégák szívébe. Jó volt hallgatni, ahogyan beszélt, de legalább annyira figyelni is tudott másokra. Az emberek történetei érdekelték, azok az egyszerű, mégis mély sorsok, amelyek mögött mindig felsejlett valami igazán emberi. Úgy tudott ezekről írni, ahogyan csak kevesen – olyan természetességgel és érzékenységgel, mint nagy példaképei, Móra Ferenc vagy Wass Albert.
András sosem tanulta formálisan sem az újságírást, sem a fotózást. Őstehetség volt, akinek ösztönei, ízlése, látásmódja vezetőként és alkotóként is kivételessé tette. Tollából és fényképezőgépéből életre keltek az írott és képi történetek, az újságokban, majd később könyveiben, amelyek sokak számára váltak meghatározó olvasmánnyá.
A félegyházi szerkesztőséget évekig vezette
Tudását nem tartotta meg magának. A kiskunfélegyházi szerkesztőséget, amelyet éveken át nagy szeretettel és odaadással vezetett, valódi műhellyé formálta: egy hely, ahol a fiatalok – köztük jómagam is – a szakma fortélyait tőle tanulhatták meg. Olyan tudást adott át, amelyet semmilyen iskola nem tanít, csak egy mesterember, aki hisz abban, amit csinál, és akinek a szívében mindig ott volt az emberség.
A szíve mindig hazahúzta
1988-ban családjával együtt hagyta el szülővárosát, Nagyváradot, és telepedett le Kiskunfélegyházán. Sokat mesélt arról az útról, hogyan jöttek át a határon két kislányukkal, és hogyan találtak új otthonra az alföldi városban. Szerette a ligetös Félegyházát, a konok kiskunokat – mégis, szíve egy része mindig visszahúzta a Partiumba. Talán ez az erős kötődés inspirálta monumentális vállalkozására is: a Partium és Erdély építészeti örökségét bemutató köteteire, melyekben fényképein és írásain keresztül megörökítette a múlt szépségét az utókor számára.
Emlékszem, mennyire várta a nap végét, hogy végre beülhessen öreg, zöld Golfjába, és elindulhasson újabb erdélyi kastélyokat fényképezni. Mikor visszatért, mindig lelkesen mutatta a frissen készült képeket, és mesélte a hozzájuk tartozó történeteket, élmény volt hallgatni.
Szász András számára Isten volt a legfontosabb
Írásaiban sosem tolakodóan, de mindig őszintén vallott hitéről. Isten közelsége és jósága áthatotta gondolatait, munkáját, életét. A Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye eseményeiről szívvel-lélekkel tudósított, és több vallási témájú könyvét is saját fotóival illusztrálta. Nem véletlen, hogy 2004-ben megkapta a főegyházmegye legnagyobb elismerését, a Szalézi Szent Ferenc-díjat.
Munkásságát számos más díjjal is elismerték: ugyanebben az évben a Vasvári Pál-díjjal tüntették ki, majd 2007-ben megkapta a Kiskunfélegyházi Aranytollat és a Város Kultúrájáért elismerést. 2010-ben Pilinszky János-díjat, 2016-ban pedig a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vehette át. Ez utóbbi kitüntetés után készült interjúban így fogalmazott:
„Isten nélkül én semmi se lennék. Számomra Isten a legfontosabb. Lehet, hogy sokan megvetnek és kinevetnek ezért, de én mindig érzem, Isten mikor mosolyog rám. Hogy haragudna rám, azt nem érzem, mivel még nem haragudott soha. Isten mindig jóságos, elnéző volt irántam, és szeretetteljes. De nemcsak velem. Mindenkivel az.”
Most a Jóisten magához hívta Andrást – mert talán az égi szerkesztőségben van most szükség egy olyan emberre, aki ilyen őszintén, ilyen szépen tudott mesélni az emberekről, a tájakról, a hitről.
András halálával pótolhatatlan űrt hagyott maga után. De írásai – melyek saját honlapján továbbra is elérhetők – itt maradnak velünk. Szavai, gondolatai, képei tovább élnek, és amíg olvassuk őket, egy kicsit mindig velünk lesz.
Lelki üdvéért az engesztelő szentmisét 2025. augusztus 24-én, vasárnap 10 óra 30 perckor a kiskunfélegyházi Szent István-templomban mutatják be.
Nyugodj békében, András.
