Magyarországi madarak segítenek egy eltűnőben lévő faj megmentésében

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság közlése szerint nyolc fiatal szalakóta (latin nevén Coracias garrulus) utazott el Magyarországról Litvániába a Litván Madártani Társaság és a Litván Környezetvédelmi Minisztérium koordinálásával. A cél: megerősíteni a faj hanyatló litvániai állományát, amely ma már csak kis, szigetszerű populációkban lelhető fel.

Nyolc magyar szalakóta segíti a faj megmentését Litvániában

Fotó: Tokody Béla / knp.hu

Az akció az Improving the Status of the European Roller in Lithuania című fajvédelmi program része, amely során mintegy 40 példányt kívánnak eljuttatni természetes élőhelyükre – főként állatkerti körülmények között szaporított madarakat.

A Kiskunság lett a forrásállomány bázisa

A sikeres magyarországi LIFE program eredményeként hazánkban mára 1800–2000 költőpárra nőtt a szalakóta-állomány, különösen a Duna–Tisza közén. Ez a stabilitás tette lehetővé, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park területéről gyűjtsenek be olyan genetikailag megfelelő forrásegyedeket, amelyek segíthetik a faj újbóli megtelepedését Litvániában.

A kiválasztott madarak még kirepülés előtt álló, fiatal egyedek voltak, mivel a felnőtt szalakóták nehezebben alkalmazkodnak új környezetükhöz. A befogást a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) és a Kiskunsági Nemzeti Park szakemberei végezték, majd a Litván Állatkert munkatársai szállították el őket speciális szállítódobozokban.

A terepi befogócsapat: az MME, a KNPI és a Litván Állatkert munkatársai a Kiskunságban

Fotó: Schneider Viktor / knp.hu

Sikeresen megérkeztek Litvániába

A litván szakemberek visszajelzése szerint minden madár jó kondícióban és épségben megérkezett, már táplálkoznak, és megfelelően alkalmazkodnak a környezetükhöz. A két ország közötti természetvédelmi együttműködés az EU természetvédelmi igazgatóinak találkozóin kialakult szakmai kapcsolatoknak köszönhetően indult el.

Európa északi részén jellemzően kisméretű, csökkenő trendet mutató szalakóta-állományok találhatók, így reményeink szerint a Kiskunságban befogott egyedek hozzájárulnak a faj litvániai populációjának helyreállításához.

– közölte a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság.

Miért különleges a szalakóta, és miért kell védeni?

A szalakóta egy látványos megjelenésű, vártára ülő, nyílt területeket kedvelő madár, amely gyíkokkal, rovarokkal, pockokkal táplálkozik. Afrikában telel, és májusban tér vissza Magyarországra. A Dunántúlon ritkán fészkel, az Alföldön viszont mesterséges odúkihelyezésekkel sikerült növelni az állományt.