Rejtélyes landolás Budapesten: megszakította útját a SunExpress járata

2025. augusztus 30-án este a SunExpress egyik Boeing 737-8HC típusú gépe (TC-SOE) megszakította Düsseldorf–Trabzon útvonalát, és a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szállt le váratlanul.

Nem a SunExpress járata az első, ami Budapesten szakította meg útját

Fotó: Légiközlekedés ✈️ Repülés ✈️ PlaneSpotting 🇭🇺 Facebook-csoport /

A flightradar adatai is igazolják az eseményt, megerősítve, hogy a járat Budapesten szakította meg útját.

A SunExpressz útvonala

Forrás: Flightradar24

A Facebookon, a Légiközlekedés, Repülés, PlaneSpotting oldalon egy fotós meg is örökítette a gépet Budapesten.

Arról egyelőre nincsenek információk, hogy a SunExpress járata miért szakította meg az útját.

Nem a SunExpress járata az első, ami Budapesten szakította meg útját

Műszaki hiba: 2025. júniusában a Smartwings Hurghada–Budapest járata műszaki ok miatt megszakította a megközelítést, és a második kísérletet követően sikeresen landolt a Liszt Ferenc Repülőtéren.

British Airways: 2024 júliusában egy London–Hongkong járat (BA 31) utasa rosszul lett, ezért leszállt Budapesten; a gép fékrendszere túlmelegedett, amit a repülőtéri tűzoltóság hűteni kezdett.

Turkish Airlines: 2019-ben egy Frankfurt–Isztambul járat utasa életét vesztette a fedélzeten. A repülő Budapesten szállt le, miután a személyzet jelezte a vészhelyzetet.