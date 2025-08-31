1 órája
Rejtélyes landolás Budapesten: megszakította útját a SunExpress járata
Budapesten landolt a gép. Váratlanul megszakította útját a SunExpress járata.
2025. augusztus 30-án este a SunExpress egyik Boeing 737-8HC típusú gépe (TC-SOE) megszakította Düsseldorf–Trabzon útvonalát, és a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szállt le váratlanul.
A flightradar adatai is igazolják az eseményt, megerősítve, hogy a járat Budapesten szakította meg útját.
A Facebookon, a Légiközlekedés, Repülés, PlaneSpotting oldalon egy fotós meg is örökítette a gépet Budapesten.
Arról egyelőre nincsenek információk, hogy a SunExpress járata miért szakította meg az útját.
Nem a SunExpress járata az első, ami Budapesten szakította meg útját
Műszaki hiba: 2025. júniusában a Smartwings Hurghada–Budapest járata műszaki ok miatt megszakította a megközelítést, és a második kísérletet követően sikeresen landolt a Liszt Ferenc Repülőtéren.
British Airways: 2024 júliusában egy London–Hongkong járat (BA 31) utasa rosszul lett, ezért leszállt Budapesten; a gép fékrendszere túlmelegedett, amit a repülőtéri tűzoltóság hűteni kezdett.
Turkish Airlines: 2019-ben egy Frankfurt–Isztambul járat utasa életét vesztette a fedélzeten. A repülő Budapesten szállt le, miután a személyzet jelezte a vészhelyzetet.