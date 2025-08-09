1 órája
Veszélyessé vált a népszerű strand vize, azonnal lezárták
A gondtalan nyári pihenésbe némi ürüm vegyült. A hatóság döntésének értelmében nem lehet fürdeni az egyik népszerű strandon.
A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának döntése értelmében Fadd-Domborin a népszerű II-es strandot határozatlan időre bezárták. A lépést a legutóbbi vízminőség-vizsgálat eredménye indokolta, amely súlyos egészségügyi kockázatra hívta fel a figyelmet, így a hatóság kénytelen volt azonnali intézkedést hozni.
A közeli I-es strand azonban továbbra is látogatható, a fürdés ott jelenleg biztonságosnak tekinthető.
A vizsgálatok pontos eredményéről és a feltárt probléma jelentette veszélyről részletesen a Teol.hu cikkében olvashat.
