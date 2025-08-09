Veszélyessé vált a népszerű strand vize, azonnal lezárták

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának döntése értelmében Fadd-Domborin a népszerű II-es strandot határozatlan időre bezárták. A lépést a legutóbbi vízminőség-vizsgálat eredménye indokolta, amely súlyos egészségügyi kockázatra hívta fel a figyelmet, így a hatóság kénytelen volt azonnali intézkedést hozni.

Nem lehet fürdeni a strandon

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A közeli I-es strand azonban továbbra is látogatható, a fürdés ott jelenleg biztonságosnak tekinthető.

A vizsgálatok pontos eredményéről és a feltárt probléma jelentette veszélyről részletesen a Teol.hu cikkében olvashat.