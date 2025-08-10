augusztus 10., vasárnap

A család apraja-nagyja nézte. Te emlékszel a szereplőkre?

Ismét a retró-rajongók kedvében járunk. Ha rajongója vagy a sorozatoknak ezt a kvízt neked találták ki.

Kovács Nóra

Nem csak napjainkban, de az elmúlt században is találkozhattunk remek sorozatokkal, mely az idősebbek és a fiatalok kedvenceivé váltak.

ezeket a sorozatokat mindenki nézte, retró sorozatok szereplői,
Ezeket a sorozatokat a család apraja-nagyja szerette
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Szeretted a családi vagy az ifjúsági sorozatokat? Akkor erre a nyolc kérdésre biztosan helyesen válaszolsz.

Ismered a régi sorozatok szereplőit?

1.
Melyik sorozat szereplője Buga Jakab?
2.
Melyik sorozat szereplője Veszprémi Béla?
3.
Melyik sorozat szereplője Mágenheim Ádám?
4.
Melyik sorozat szereplője Kapufa?
5.
Melyik sorozat szereplője Járai Béla?
6.
Melyik sorozat szereplője Bütyök?
7.
Melyik sorozat szereplője Kiss Mari?
8.
Melyik sorozat szereplője Torontál Simon?

