Felújítják az ablakokat, a törött üvegdarabokat újrafestik, az ólomszerkezeteket megerősítik

A több mint százéves, 1909–1910-ben készült ablakok bibliai jeleneteket, szenteket és ünnepi motívumokat ábrázolnak, és az idők során súlyosan megrongálódtak: az üvegek repedeztek, az ólomszerkezetek elgyengültek, a felületek elszennyeződtek.

A több mint százéves ólomüveg ablakok újra régi szépségükben pompázhatnak

Fotó: Szekeres Béla

– A felújítás célja nemcsak az ablakok megmentése, hanem a templom belső terének világosabbá, méltóbbá és biztonságosabbá tétele is, amely újra megfelelő környezetet biztosít a liturgikus alkalmaknak, közösségi eseményeknek és hangversenyeknek – közölte Torma Szabolcs polgármester.

Teljesen felújítják az ablakokat

A restaurálást a fóti Kopp Üvegfestészet végzi. A műhelyt Kopp Csaba Ferenc üvegfestő­mester vezeti, aki több generáción átívelő tudással, a klasszikus ólomüvegezés évszázados technológiáját követve végzi munkáját. Az ablakokat szétszedik, megtisztítják, a törött üvegdarabokat újrafestik, az ólomszerkezeteket megerősítik, majd az eredeti formájukban kerülnek vissza.

A mester munkássága nemzetközileg is elismert: referenciái között szerepel a budapesti Országház, a Mátyás-templom, a Szent István-bazilika, a Dohány utcai zsinagóga, a Bedő-ház – a Magyar Szecesszió Háza, valamint több templom és zsinagóga Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Szentesen is. Ezek a példák is garanciát jelentenek a nemesnádudvari felújítás színvonalára.

A felújítást Szauter Róbert atya kezdeményezte, aki hosszú ideje szívén viseli templomunk szellemi és tárgyi örökségét. A pályázat előkészítésében és sikerre vitelében Etsberger Johann kiemelkedő szerepet vállalt.

– A mostani felújítás nem csupán fizikai megújulás, hanem lelki és közösségi építkezés is – múltunk, hitünk és jövőnk egyaránt benne van – fogalmazott közösségi oldalán Torma Szabolcs, Nemesnádudvar polgármestere.