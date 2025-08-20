1 órája
Sárkányhajók verték fel az Alpári Holt-Tisza vizét – fotók
Az augusztus 20-i ünnepséghez Tiszaalpáron immár hagyományosan hozzátartozik a sárkányhajó verseny. A Holt-Tiszán zajló sárkányhajó-futamokra ezúttal is nagy volt az érdeklődés: több százan gyűltek össze, hogy szurkoljanak a csapatoknak.
Idén sem a megszokott szabadstrandról, hanem a tágasabb csónakkikötőből rajtolt tiszaalpári sárkányhajó verseny mezőnye. Ez a helyszín jóval alkalmasabbnak bizonyult: kényelmesen elfértek a csapatok sátrai, és a verseny után mindenkit finom bográcsos ebéd várt. A nevezők között ott volt a helyi önkormányzat, több vállalkozás és egyesület is.
A hagyományoknak megfelelően a hajókat most is a Szegedi Sárkányhajó Egyesület biztosította. Egy csapat húsz evezősből, egy dobosból, valamint a hajót irányító kormányosból állt, aki egyben a biztonságért is felelt. Bár az évek során sokan kipróbálták már a sárkányhajózást, soha nem fordult elő, hogy ugyanaz a csapat pontosan az előző évi összeállításban álljon rajthoz.
Mentőmellényt viselni nem volt kötelező, de sokan így is felvették, hiszen egy esetleges borulásnál sosem lehet tudni, ki hogyan reagál. Most szerencsére nem történt baleset, bár évekkel ezelőtt akadt rá példa. Fontos volt az is, hogy a hajó mindkét oldalán közel azonos súlyú emberek üljenek, ezt a kormányosok figyelték. Örömteli látvány volt, hogy egyre több hölgy is lapátot ragadott a férfiak mellett.
A siker kulcsa a tökéletes összhang
A siker kulcsa a tökéletes összhang: a két oldalon ülőknek egyszerre kell húzniuk a lapátot. A gyakorlásra most csak annyi idő jutott, amíg a hajók eleveztek a rajtvonalhoz. Onnan puskalövésre indult a futam: egy háromszáz méteres, teljesen egyenes szakaszon kellett célba érni. Az első száz métert minden csapat nagy lendülettel tette meg, ám a táv felénél már érződött a fáradtság, a hajrá előtti ötven méter pedig kifejezetten embert próbálónak bizonyult a kevésbé rutinos evezősöknek. A nagy melegben sokak pólója átázott, de ez inkább felüdülést jelentett, semmint bosszúságot.
Sárkányhajó verseny TiszaalpáronFotók: Szentirmay Tamás
A sárkányhajó verseny eredményei
Az időket természetesen mérték, és a leggyorsabb csapaté lett a győzelem. Ezúttal a Sportegyesület hajója ért be elsőként, második helyen a Dragon Team végzett, míg a dobogó harmadik fokára az önkormányzat csapata állhatott fel. A győztesek serleget vehettek át, de minden résztvevő emléklappal térhetett haza.
A versenyt jó hangulatú, közös ebéd zárta, ahol már nem a sebesség, hanem a baráti beszélgetéseké és a bográcsok ínycsiklandó illatáé volt a főszerep.
