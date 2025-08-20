Sárkányhajók verték fel az Alpári Holt-Tisza vizét – fotók

Idén sem a megszokott szabadstrandról, hanem a tágasabb csónakkikötőből rajtolt tiszaalpári sárkányhajó verseny mezőnye. Ez a helyszín jóval alkalmasabbnak bizonyult: kényelmesen elfértek a csapatok sátrai, és a verseny után mindenkit finom bográcsos ebéd várt. A nevezők között ott volt a helyi önkormányzat, több vállalkozás és egyesület is.

Sárkányhajó versenyeztek Tiszaalpáron

Fotó: Szentirmay Tamás

A hagyományoknak megfelelően a hajókat most is a Szegedi Sárkányhajó Egyesület biztosította. Egy csapat húsz evezősből, egy dobosból, valamint a hajót irányító kormányosból állt, aki egyben a biztonságért is felelt. Bár az évek során sokan kipróbálták már a sárkányhajózást, soha nem fordult elő, hogy ugyanaz a csapat pontosan az előző évi összeállításban álljon rajthoz.

Mentőmellényt viselni nem volt kötelező, de sokan így is felvették, hiszen egy esetleges borulásnál sosem lehet tudni, ki hogyan reagál. Most szerencsére nem történt baleset, bár évekkel ezelőtt akadt rá példa. Fontos volt az is, hogy a hajó mindkét oldalán közel azonos súlyú emberek üljenek, ezt a kormányosok figyelték. Örömteli látvány volt, hogy egyre több hölgy is lapátot ragadott a férfiak mellett.

A siker kulcsa a tökéletes összhang

A siker kulcsa a tökéletes összhang: a két oldalon ülőknek egyszerre kell húzniuk a lapátot. A gyakorlásra most csak annyi idő jutott, amíg a hajók eleveztek a rajtvonalhoz. Onnan puskalövésre indult a futam: egy háromszáz méteres, teljesen egyenes szakaszon kellett célba érni. Az első száz métert minden csapat nagy lendülettel tette meg, ám a táv felénél már érződött a fáradtság, a hajrá előtti ötven méter pedig kifejezetten embert próbálónak bizonyult a kevésbé rutinos evezősöknek. A nagy melegben sokak pólója átázott, de ez inkább felüdülést jelentett, semmint bosszúságot.